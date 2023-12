Dét mål fra Rasmus Højlund var vigtigt. Meget vigtigt.

Faktisk har det enorm betydning for danskeren, at han endelig fik hul på bylden i Premier League-regi, mener B.T.s sportskommentator, Lasse Vøge.

»Det er en redningskrans til Højlunds United-karriere. Og timingen er fremragende – her få dage inden transfervinduet åbner,« siger han og fortsætter:

»For der er ingen tvivl om, at en stor og presset klub som United – med en ny rigmand i butikken – ikke har tålmodighed til en målløs angriber. Også selvom han har kostet mere end en halv milliard i sommer.«

Forløsningen var enorm for Højlund. Foto: David Klein/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Forløsningen var enorm for Højlund. Foto: David Klein/AP/Ritzau Scanpix

Men scoringen i sin 15. ligakamp redder ikke alt for landsholdsspilleren. Langt fra.

»En rundtur på de sociale medier viser, at Højlund får utrolig meget kærlighed fra United-fanbasen. Men der skal flere mål på bordet – hurtigt. For ellers glemmer de trængte fans hurtigt målet mod Aston Villa,« siger Lasse Vøge.

Hvis Rasmus Højlund skal i gang med scoringerne kræver det dog også, at holdkammeraterne fodrer ham mere, end hvad tilfældet har været hidtil.

»Det er bare at krydse fingre for, at den vigtige og i øvrigt flotte scoring kan løsne Højlund op – og at holdkammeraterne nu for alvor får tillid til den unge dansker. For Højlund tager som regel alle de rigtige løb, men ni ud af ti gange vælger holdkammeraterne at aflevere til en anden,« lyder det.

Med tirsdagens 3-2-sejr over Aston Villa ligger Manchester United nu på sjettepladsen i Premier League.