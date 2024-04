Brøndby-stadion ser helt anderledes ud end normalt til mandagens Superliga-kamp mod Silkeborg.

For hjemmeholdets ikoniske stemningstribune, Sydsiden, står tom.

I stedet er de stemningsskabende Brøndby-fans rykket ind på det normale udebaneafsnit, mens Silkeborg-fansene er blevet flyttet til et miniafsnit.

»Der er nogle, der må føle sig lidt til grin i aften,« mener B.T.s sportskommentator Lasse Vøge.

Sydsiden er tom, men på den modsatte tribune er der tætpakket med Brøndby-fans. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Sydsiden er tom, men på den modsatte tribune er der tætpakket med Brøndby-fans. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Baggrunden for den spøjse situation er, at Brøndby er blevet straffet efter sidste uges derby mod FCK i Parken.

Her fyrede Brøndbys fans romerlys af i hobetal, så kampen måtte afbrydes.

»Men det er jo næppe dette, som Disciplinærinstansen havde forestillet sig, da man uddelte straffen,« fortsætter Lasse Vøge.

»Og det er også derfor, at tribunelukninger nok ikke er vejen frem. For det rammer ikke dem, man sigter efter at ramme,« siger han.

Silkeborgs medrejsende fans er flyttet til et mindre område over Brøndby-fansene. Der hvor vagter i orange står. Foto: Jonas Dalgård Vis mere Silkeborgs medrejsende fans er flyttet til et mindre område over Brøndby-fansene. Der hvor vagter i orange står. Foto: Jonas Dalgård

Brøndbys direktør, Ole Palmå, har kaldt straffen for 'historisk voldsom' og 'et stort slag i ansigtet for alle i Brøndby'.

Han forventer, at klubben mister et millionbeløb i indtægter som følge af straffen.

Til B.T. fortalte FC Københavns kommunikationschef, Jes Mortensen, at klubberne har meget svært ved at stoppe, at fans bringer pyro med ind på stadion.

Du kan læse B.T.s dom fra kampen mellem Brøndby og Silkeborg her på bt.dk umiddelbart efter slutfløjt.