Onsdag den 8. november 2023 er en ny mærkedag i FC København-historien. Vi glemmer den aldrig.

Those European nights in Parken!

Der har været en del store igennem årene. Barcelona-kampen, hvor Jesper Grønkjær driblede sig ud af Messi & Co’s tiki-taka-tryllerier og havde tidernes bedste Barca-hold i knæ.

En elektrisk Champions League-kvalifikationsaften mod naboerne fra Rosenborg, som blev rundspillet – og alligevel kun var en Wiland-mirakelredning fra at stjæle billetten til de gyldne haller fra løbenhavnerne

Lad os da også nævne Brøndbys 2-1-sejr over Bayern München i 1998, hvor Allan Ravn med et sent ‘Traum-tor’ fik skovlen under Oliver Kahn.

Og ja – lad os da også slutte af med FCK’s 1-0-sejr over Manchester United i 2006, der var så mindeværdig, at FCK-spillerne fra den 17 år gamle kamp gik æresrunde inden aftenens opgør.

MEN jeg tør godt smække en hurtig og dristig påstand afsted: Alle de mindeværdige europæiske aftener inde i den store Lego-klods på Østerbro blev med længder overgået i aftes.

For den surrealistiske 4-3-sejr over Manchester United vil sidde i blodet på os alle i lang, lang tid.

Det er ikke kvaliteten, vi vil huske. Den var til tider tvivlsom – især det, der foregik i de to forsvarskæder.

Men vi vil i mange år huske kampen for alle de følelser, den fremkaldte i os. De 90 minutter var en tur i den helt store emotionelle tørretumbler.

Frustrationen over københavnernes elendige indledning, hvor det blev bøjet i neon, at det var Superliga mod Premier League.

Klumme Dette er en klumme af B.T.s sportskommentator, Lasse Vøge.

Bekymringen, da FCK’s lægestab to gange måtte storme mod tribunerne for at udføre livreddende behandling. Hvad mon Christian Eriksen tænkte i de situationer?

Stoltheden over at se en ung dansker brillere for en af verdens største fodboldklubber – og score to mål på den hjemmebane, der vejede ham for let for et par år siden.

Håbet, da Marcus Rashfords hensynsløse stempling på Jelert blev en revne i mørket for et FCK-hold på vej mod kollapset.

Ekstasen, da Diogo Goncalves sparkede udligningen i mål – og fik hovedparten af de 35.000 tilstedeværende til at få Parkens hårdt prøvede fundament til at gynge

Bitterheden over, at københavnerne længe så ud at lade triumfen glide dem ad hænde i en anden halvleg, hvor håndbremsen var længe om at blive lagt helt ned.

Og så alligevel lettelse, da Lukas Lerager fik skovlet 3-3-scoringen over stregen.

Og og og … den endelige totale forløsning ved Roonys sejrsmål, der fik voksne tatoverede mænd på Parkens tribuner til at græde af glæde.

Vi fik alt, hvad vi kunne have drømt om – og meget mere til. Der går mange, mange år, før den 8. november 2023 bliver overgået.