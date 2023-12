England, Slovenien og Serbien.

Det er det danske fodboldlandsholds modstandere, når EM-slutrunden i Tyskland sparkes i gang til sommer.

Og det er en lodtrækning, der begejstrer B.T.s sportskommentator, Lasse Vøge.

»Den er fandeme købt! Vi ved, at vi er bedre end Slovenien. Vi tror, at vi er bedre end Serbien – som vi slog overbevisende i Parken for halvandet år siden. Og vi får alletiders mulighed for at få hævn over England,« siger han og fortsætter:

Jannik Vestergaard og co. er klar til EM. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Jannik Vestergaard og co. er klar til EM. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Så det kunne have været meget værre. Det er en gruppe, som Danmark SKAL kunne gå videre fra. Eneste øv i den lodtrækning er, at Danmark skal spille på stadioner, som ligger langt nede i Tyskland.«

Danmark kunne nemlig have spillet langt tættere på den danske grænse, end hvad tilfældet er.

Første kamp mod Slovenien spilles i Stuttgart 16. juni, anden kamp mod England spilles i Frankfurt 20. juni, mens sidste kamp Serbien spilles i München 25. juni.

Danmark mødte England i semifinalen ved EM for to år siden, hvor det engelske landshold trak det længste strå og vandt 2-1.

Derfor er der mulighed for revanche for Kasper Hjulmands tropper, og det samme er der for Slovenien.

Slovenerne blev nemlig besejret i Parken med 2-1 for to uger siden, da Danmark bookede EM-billetten.

Slutrunden i Tyskland spilles fra 14. juni og varer en måned. Åbningskampen finder sted i München, mens finalen 14. juli foregår i Berlin.