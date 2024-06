I en halvleg lignede Danmark et hold, der ikke bare vil være EM-statist.

Jeg vil være ærlig og sige, at jeg syntes, det var en decideret elendig idé med landskampe mod de to nationer, vi alle allernødigst vil tabe til, lige inden afrejsen til Tyskland.

For jeg troede simpelthen ikke, at dette danske landshold – som siden den første VM-kamp i Qatar har været en zombie-udgave af sit tidligere selv – kunne magte opgaven og presset mod to sultne og hævngerrige naboer.

At tage til Tyskland med nederlag til Ståle og Jon Dahl i Hummel-tasken ville have slået den EM-feber, som sommeraftnerne trods alt havde nået at plante i mange af os, ned.

Men hey – det endte sgu med at være to okay opløftende oplevelser! Og vi fik lige pisset det skandinaviske territorie af – fik mejslet det nordiske hierarki i sten.

Så måske er der alligevel en rolle til Danmark ved den slutrunde, der begynder lige straks?

Der var nemlig flere ting, der gjorde mig begejstret på den københavnske vestegn lørdag aften. I hvert fald i 45 minutter af den.

Danmark har nu med to forskellige startopstillinger og formationer set solide ud – især offensivt. Den fleksibilitet må grave dybe rynker i panden på vores tre gruppemodstandere.

Pierre-Emile Højbjerg – landsholdets hjerte og lunger – ser usædvanlig EM-klar ud på trods af, at han er blevet spilletidsudmagret igennem hele sæsonen i England.

Når Højbjerg rammer sit bedste, så kan han kontrollere en fodboldkamp ene mand. Jeg var til stede på Stade de France for et par år siden, hvor han dikterede hvert et græsstrå som en københavnsk Napoleon.

Og scoringer i tre landskampe i træk – skulle man sætte en lap på ham som EM-topscorer?

Testlandskampen mellem Danmark og Norge på Brøndby Stadion lørdag den 8. juni 2024 Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix Vis mere Testlandskampen mellem Danmark og Norge på Brøndby Stadion lørdag den 8. juni 2024 Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix

Kasper Schmeichel? Han fik i hvert fald lagt låg på snakken om en revolution på målmandsposten.

Morten Hjulmand ligner en mand, der er klar til startopstillingen mod Slovenien om otte dage. Han har hele pakken. Fysik, teknik og overblik – krydret med en forfriskende småsvinsk tilgang.

Var det hele bare fjong i Brøndby?

Nej da! Danmark stoppede fuldstændig med at spille fodbold i anden halvleg og lod sig belejre. Det så ikke godt ud, og Norge kom – ligesom Sverige i onsdags – frem til alt for mange chancer.

Højlund gik nok en gang fra banen uden at score – og efterlod igen et lidt uslebent indtryk.

Simon Kjærs indhop afslørede desværre, hvorfor hans rolle bliver marginal ved slutrunden.

Men altså – den anden halvleg kan ikke fjerne mit samlede indtryk af, at Danmark i denne uge har taget to skridt i den rigtige retning.

Vupti - vi har sgu et EM-landshold.