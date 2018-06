KOMMENTAR

Viva LeoVegas. Bettingselskabet har lokket Thomas Gravesen ud af sit selvvalgte skjul og bruger ham som frontfigur i deres reklamekampagne frem mod VM i fodbold. Det er fint. Og Gravesen vælger selvfølgelig helt selv, hvor han ønsker at udtale sig.

Men det ærgrer mig, at en af Danmarks bedste fodboldspillere gennem tiden vælger et bettingselskab som platform for sit comeback til offentligheden. Det havde klædt Gravesen med noget mere elegant.

Thomas Gravesen har siden han stoppede fodboldkarrieren endegyldigt i januar 2009, levet af de penge, han tjente i løbet af mere end et årti på toppen. Måske bugner kassen ikke længere, i hvert fald har LeoVegas’ millioner bragt den pensionerede midtbanemotor på banen igen.

Lanceringen af Thomas Gravesens nye partnerskab med bettingselskabet blev ledsaget af en hyggelig video, hvor Gravesen spiller overligger med Nadia Nadim (se videoen øverst i bloggen). Den disciplin har vejlenseren helt styr på, og han ydmyger kærligt Nadim i udfordringen. Lige præcis dét klip var for mig bare en tydeliggørelse af, hvor meget jeg har savnet Thomas Gravesen. Hans humør og skarpe tunge har for længe været gemt for alle os, der nød at følge ham på og udenfor banen.

Når han ruller sig ud, er han simpelthen en gave til os fodboldelskere. Og jeg vil stadig gerne se og høre meget mere til Thomas Gravesen, bare ikke som afsender af diverse bettingbudskaber. Jeg er ikke mæt af ham og hans fodboldhjerte.

Karrieren stoppede alt for tidligt og brat. Opholdet i Real Madrid blev begyndelsen på en lang personlig nedtur, og alle har spurgt sig selv, hvad der dog gik så galt for Gravesen undervejs? Men han har ikke ønsket at forklare sig offentligt.

Der er eller søgt svar på spørgsmålet voldsomt mange gange. Det ved jeg af erfaring. Vi har stadig ikke hørt den sande forklaring. Måske den aldrig kommer. Desværre. Jeg vil så gerne høre mere fra Thomas Gravesen.