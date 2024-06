Jeg tror ikke på det danske landsholds chancer for EM-succes. Men guderne skal vide, at jeg håber!

Troen døde endegyldigt, da Danmark blev skilt ad en regnvejrsaften i Belfast.

Men håbet er vokset de seneste uger, som sommeraftenerne har vækket minder om EM 2021, VM 1998 – ja, jeg er gammel nok til også at smide EM 1992 i den pulje.

Nå, men det håb fik en ordentlig tur i tørretumbleren i Parken, hvor et svensk hold i identitetskrise på vej på sommerferie voldte danskerne enorme problemer – trods en sen rødhvid 2-1-sejr.

I en rigtig tjubang-kamp kunne der sagtens have stået 3-3 allerede ved pausen.

Det opløftende var, at der var mere sprut og spræl i den danske offensiv end set i halvandet år. Til gengæld sejlede Danmarks defensiv rundt, som en svensker efter den fjerde aftentur i systembolaget.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Det var uhyre ildevarslende, hvor let de kriseramte svenskere kunne skabe kæmpechancer mod et dansk hold, der helst skal være meget tæt på EM-formen.

Jannik Vestergaard, Rasmus Nissen og Joachim Andersen lignede tømmermændsramte festivaldeltagere, når svensken satte deres kontrastød ind.

Mæhle kunne ikke indtage den rigtige defensive position, om så hans liv afhang af det. Og Christian Nørgaard på den defensive midtbane fyldte mindre end en regndråbe på bilruden.

Venner – lige om en håndfuld dage hedder den altså Saka, Foden og Kane. Så slipper vi ikke levende fra sådan noget sløs!

Men håbet lever trods alt – og i modsætning til hele kvalifikationen var det sjovt at være til landskamp i aftes. Der skete da i det mindste noget. Håndbremsen var lagt ned – og 2-1-resultatet fortæller en forkert historie om den fodboldkamp.

Heldigvis nåede vi alle at få Christians genistreg med. Den varmede.

Og husk nu – en slutrunde har sin helt egen logik.

I 2022 lavede man næsten den perfekte kvalifikation og slog Frankrig to gange, for så at tage til Qatar og tabe til Australien.

Danmark var langt fra overbevisende i kvalifikationen i 1998 – her endte det med guddommelige kampe mod Nigeria og Brasilien. Og i 1992 var man ikke engang kvalificeret.

Så der er altid et håb om, at man ud af det blå kan ramme noget magisk. Voksede mit håb i aftes? Tja … tænke tænke. Nok en lille smule.