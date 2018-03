Så endte vi på allersidste spillerunde præcis der, hvor vi ikke måtte ende: Der hvor et hold kunne drage fordel af at tabe – og tabte. Og hvor deres nederlag betød, at det vindende hold fik to gode point med i kampen om guldmedaljerne.

Jeg kan ikke med sikkerhed sige, at Sønderjyske i de døende minutter af kampen mod FC Midtjylland tabte med vilje. Men jeg kan konstatere, at sønderjyderne ydede et af de sløjeste tilbageløb, jeg har set i denne sæson, og at spillerne efterfølgende var meget klar over, at nederlaget var markant bedre end både uafgjort og en sejr. De havde svært ved at sige direkte, at det var rigtig fedt at tabe (selvom de er tæt på i denne artikel), men på det sociale medie Twitter gjorde bestyreren ikke noget for at skjule sin tilfredsahed med at have tabt med 1-2.

Den nye struktur betyder, at de klubber, der ikke kommer med i medaljeslutspillet, bliver inddelt i to nedrykningspuljer af fire hold. I år kunne det betale sig at tabe og lade sig overhale, hvis man lå nummer syv, fordi nummer otte og ni ville komme i puljer, hvor der er markant større afstand til de to nedrykningspladser. Det vidste Sønderjyske godt. For det vidste alle.

Inden sidste runde havde Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, her i BT forsøgt at tale problemet ned, og efterfølgende kom det frem, at Divisionsforeningen havde bedt klubberne om ikke at tale mere om problemerne, fordi der ikke var grund til at få mere støj på linjen end højst nødvendigt. Efter kampene søndag aften var det ikke længere muligt at holde støjen tilbage.

Da strukturen for snart to år siden blandt andet blev lavet om, var det blandt andet for at skabe større interesse om Superligaen, men det var ikke på denne måde, det skulle ske.

Personligt kan jeg egentlig godt æde en sportslig skævhed til fordel for spændingen, men det skal ikke kunne betale sig at tabe. Det skal heller ikke være nødvendigt at lade som om, der ikke er et problem. Det bliver sådan lidt Komiske Ali, og det medfører aldrig noget godt. Ja, og hvis vi så antager, at Sønderjyske faktisk lod sig tabe, så gav de også FC Midtjylland to ekstra point i mesterskabskampen, hvilket igen ved sæsonafslutningen vil ramme dem og vurderingen deres potentielle mesterskab. Det går jo ikke.

Superligaklubberne har sat sig for at evaluere strukturen, når sæsonen er forbi. De skal naturligvis ende med en ændring af netop denne del af strukturen. Mit forslag: Lad nummer 7 og 8 skiftes til at vælge deres kommende modstandere blandt de nederste seks som første- og andenvælger. Selv tak.