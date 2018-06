KOMMENTAR

Så fik vi endelig Daniel Wass på banen med sin forklaring på, hvorfor forholdet mellem ham og Åge Hareide er kørt af sporet.

Det hele begyndte i oktober 2016, da Wass meldte fra til landsholdssamlingen op til kampene mod Polen og Montenegro. Han var skadet, lød meldingen fra DBU, nej, siger Celta Vigo-spilleren nu selv til BT. Han meldte fra af personlige årsager. Ført an af landstræner Hareide blev den officielle forklaring bag afbuddet, at Daniel Wass kun var på 80 procent, og det kunne Åge Hareide ikke bruge til noget.



Dagen efter meldingen spillede Wass for sin spanske klub Celta Vigo mod Barcelona. Det så helt ærligt ikke kønt ud. Men vores norske landstræner burde selv have tænkt over timingen i sine udtalelser. Hvorfor ikke bare lade Daniel Wass spille den kamp mod Barcelona, og derefter levere en udmelding? Alle havde været glade, ingen skade var sket.

Foto: Javier Etxezarreta Foto: Javier Etxezarreta

Under alle omstændigheder må man ikke lyve. Det er faktisk heller ikke nødvendigt. Sig det, som det er: Daniel Wass meldte afbud af personlige årsager. Når den slags formuleringer rammer pressen, ved alle godt, at man i respekt for den berørte part ikke borer videre i sagen. Jeg er helt sikker på, at det samme havde været tilfældet her.

Siden har forholdet mellem Åge Hareide og Daniel Wass udviklet sig uheldigt. Og det er vel næppe skudt langt over målet, hvis vi konstaterer, at Wass har spillet sin sidste landskamp under Hareides ledelse, efter Daniel Wass udtalelser til BT.

Sagen føjes til en lang liste over besynderlige måder at kommunikere på fra Åge Hareides side. For eksempel da A-landstræneren udtog 35 mand til sin VM-bruttotrup, og da denne skulle skæres ned til 27 i sidste weekend. Ud røg blandt andre Riza Durmisi og Nicolai Boilesen. Sidstnævnte nåede reelt aldrig i landsholdslejren og vise sig frem, før han var skåret fra. Jamen altså, hvad pokker skal Boilesen så udtages for? Det er spild af tid for en mand som Nicolai Boilesen at udskyde ferie og vigtig mental restitution blot for at stå standby.

Pierre Emilie Højbjerg under fodboldlandsholdets træning i Helsingør torsdag den 24 maj 2018. Foto: Liselotte Sabroe Pierre Emilie Højbjerg under fodboldlandsholdets træning i Helsingør torsdag den 24 maj 2018. Foto: Liselotte Sabroe

Vi kan også nævne hele farcen omkring Pierre-Emile Højbjerg. Alle har vidst, at Højbjerg ikke just var populær hos Åge Hareide. Et imponerende forår fra Pierre-Emile Højbjerg i Southampton gjorde bare, at Hareide ikke længere kunne se bort fra midtbanespilleren. Gang på gang skulle Åge Hareide forsvare, at han ikke udtog Højbjerg. Til sidst gad han åbenbart ikke høre på mere brok. Pierre-Emile Højbjerg kom med blandt de 35 mand i VM-bruttotruppen. For en kort stund. Midtbanespilleren blev droppet med beskeden om, at landstrænerteamet har valgt loyalitet og anerkendt det arbejde, de andre spillere har lavet hele vejen igennem VM-kvalifikationen.

Og her hopper kæden af igen. Der blev nemlig plads til snart 35-årige Michael Krohn-Dehli. Han har ikke har spillet en landskamp siden november 2015 og er netop rykket ud af La Liga med Deportivo La Coruna. Landstrænerteamet har heller ikke personligt set Krohn-Dehli i aktion live. Men de har talt med Clarence Seedorf, der nu ikke længere er cheftræner i Deportivo, og han har anbefalet Krohn-Dehli. Okay, så er den jo sikker.

Når alt kommer til alt, tror jeg ikke Åge Hareide vinder noget, hvis han vil levere spin overfor spillerne eller befolkningen. Bare fortæl det, som det er, og han kan passende begynde, når han senest 4. juni skal have barberet 27 navne ned til 23.