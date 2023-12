En fremragende sæson i fodbold kan blive til en fiasko med blot én måneds mellemrum.

Det fænomen har Jacob Neestrup været udsat for den seneste måned, og nu befinder han sig i sin første FCK-krise efter nederlag til AGF og Viborg i Superligaen - og senest Silkeborg i pokalen.

Nu skal den unge FCK-træner derfor vise, hvad han er lavet af, siger B.T.s sportskommentator, Lasse Vøge.

»Jacob Neestrup er - helt på sin plads - blevet hyldet for sit markante aftryk på FCK, hvor han har skabt en identitet og vinderkultur, som kun kan sammenlignes med Ståle Solbakkens bedste sæsoner,« siger han.

Men som dette efterår er skredet frem, er der kommet flere og flere buler i helhedsindtrykket af den unge cheftræner.

»Trækker man 0-0’eren i München fra, så har den seneste måned endda været decideret rædselsfuld - ét point i tre Superliga-kampe og udspillet i pokalen. Dermed er vi ved at være ude i et scenarie, hvor et nederlag til Galatasaray på tirsdag vil gøre denne halvsæson til en sportslig fiasko.«

»At overvintre på tredjepladsen, at være ude af pokalen - som alt tyder på - og have misset muligheden for en kæmpe europæisk skalp rimer slet ikke på det FCK’ske selvbillede,« siger Lasse Vøge.

FCK er naturligvis ikke ude af Champions League endnu. Men tirsdagens nervepirrende kamp mod Galatasaray kan altså afgøre, hvordan de danske mestre skal evaluere halvsæsonen - krise eller succes.

Taber de, glæder B.T.s sportskommentator sig til at se et modsvar i foråret.

»Det er i modgang, at man rigtigt lærer hinanden at kende. Og det bliver så interessant at se, hvordan Neestrup er ved roret, nu hvor bølgerne for første gang slår ind mod FCK-skroget.«

FCK og Neestrup har spillet færdig i Superligaen for i år og må spendere vinterpausen på tredjepladsen efter FC Midtjylland og Brøndby.