FC København fik en tur i karussellen af Manchester Citys verdensstjerner.

Men takket være flere fremragende redninger af Kamil Grabara blev City-sejren i Champions League holdt på 'beskedne' 0-5, og derfor slipper FCK'erne da også med varige mén fra en kamp, som hurtigt kunne være blevet rigtig grim for selvforståelsen på Østerbro.

Den polske keeper var sammen med Mohamed Daramy de store oplevelser på et FCK-hold, der ganske enkelt mødte overmagten og i høj grad blot måtte løbe for at holde nederlaget nede.

Herunder kan du se B.T.s karakterer til FC Københavns spillere og træner.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne





City havde booket mange billetter til omgange i skydeteltet på Etihad onsdag aften, men polakken i buret sørgede med flere redninger med WOW-faktor for, at FCK kunne klare sig ud af Etihad uden varige mén. 0-5 er grimt - men det kunne være blevet rigtig, rigtig grimt og sådan en af de aftener, man husker af de helt forkerte årsager. I stedet sørgede Grabara med en stærk præstation for at åbne målmandskampen i FCK - TOTALT! Kunne ikke gøre meget andet, da han parerede bolden ud i fødderne af Haaland - og ej heller ved målene.





Yes, vi ved det godt: En aften med dueller en masse med super-dribleren Jack Grealish og vævre Bernardo Silva er ikke noget, der bare lige sådan bliver en rolig dag på kontoret. Men den hollandske back lignede af og til én, som var gået forbi en coffee shop i hjemlandet, når de to havde bolden overfor ham, og det kostede en lang række gennembrud i Diks' højre side. Fik dog heller ikke meget hjælp af Isak Bergmann i defensiven. (Skiftet ud efter 66)





Det er næsten så sjældent som at se en UFO, når man i Superligaen ser angribere, som kan matche Vavros fysik. Men i Erling Haaland - ja, verdens bedste angriber - der mødte den bombastiske stopper sin overmand. Og det med længder. Er du vimmer, hvor kom han skidt ud af mange dueller med nordmanden, og det krævede da også lige et lille krisemøde undervejs i første halvleg, hvor Vavro assisterede sin makker Khocholavas selvmål med en halvforkølet clearing. Han åndede nok lettet op, da Haaland røg ud i pausen.





Den store stopper trak det længste strå i FCK-midterforsvaret, da Haaland havde flest af sine dueller med Vavro. Det gav en snert af succesfulde aktioner, men med et selvmål og en afretning til Citys første scoring, så er det nok næppe en aften, han kommer til at fortælle børnebørnene om.





Hvis han ser dobbelt i aften, så er der nok ikke noget at sige til det. Stod overfor et par ultrahurtige fødder i form af Riyad Mahrez', der kørte op og ned som hypnotiserende stempler. Men én ting der er sikkert ved den unge københavner, det er, at han arbejder som en sindssyg - om han så ser dobbelt eller trippelt - og det var værdsat i en kamp som onsdagens.





Hvis han har Christian Eriksens nummer, så havde det måske været en fordel for Lerager at have givet hans gamle landsholdsmakker et kald. Da City ødelagde Eriksens United med 6-3 mistede Eriksen en mand i det helt samme område, som City scorede i til 1-0 onsdag - og her kunne Lerager godt have været tættere på, hvor det skete. Ellers en kamp, hvor Lerager fik lov at løbe langt - rigtig langt. Gjorde også sit for at holde bolden ude af kassen, da han heroisk reddede bolden, der var på vej i målet. (Skiftet ud efter 79)





Det er få måneder siden, at den 20-årige midtbanespiller rendte rundt på et lejeophold i 1. division. I dag ventede så karrierens klart største opgave, men uha for en oplevelse for Stamenic. Han var FCK's dårligste mand, og det viste sig med flere farlige boldtab på gund af for langsom eller for nonchalant omgang med bolden. Eksempelvis, da det virkede som om, at Stamenic ikke havde fulgt med i fodboldeuropa i de seneste år - for han undervurderede fuldstændig Haalands fart og sult efter at erobre bolden, og det var lige ved at koste en dum, dum kasse. Læg dertil et megaklodset straffespark - og så har du opskriften på en dumpekarakter.





Dagens anfører i fraværet af Carlos Zeca, Nicolai Boilesen og Rasmus Falk. De tre var savnet onsdag, for selv om Claesson gjorde sit for bare i millisekunder at få noget ro på FCK's spil, hjalp det ikke meget. I stedet kunne han - som sine to makkere på midten - fornøje sig med at løbe efter bolden. (Skiftet ud efter 66)





Der gik vel næsten en times spil, før man for første gang lagde mærke til den unge islænding, der med et farligt indlæg stod for den første FCK-mulighed i kampen. Men inden da og efter leverede han en forfærdelig indsats, hvor han sjældent vandt dueller eller skildte sig fornuftigt af med bolden. Der er lang vej til toppen for Isak Bergmann Johanneson, som heller ikke var en stor hjælp defensivt.





Han kan næsten lige så godt gå ud at sætte sig på bænken igen - for de succesfulde aktioner kan vel tælles på en hånd i en kamp, hvor han fik chancen i fraværet af en halvskadet Andreas Cornelius. Franskmanden skal nok en tur til Louis Nielsen, for mens de tusindvis af tilskuere på Etihad så Isak Bergmann sprinte helt fri efter tre minutter, ja, så observerede Karamoko intet og løb i stedet ind i en mur af tre City-forsvarere. Skidt kamp, der endte med en udskiftning i pausen. (Skiftet ud i pausen)





Ham her, han kan blive en gamechanger i FCK's jagt på det danske mesterskab - og den lejeaftale kan ende med at blive guld værd i slutningen af sæsonen. Efter en svær tilbagevenden har Daramy fundet sine fødder, og mod City lavede han vel ikke en eneste fejl - og selv Pep Guardiola må have tænkt over, hvem ham i nummer 15 var efter utallige driblinger foran City-bænken. Blev sparet efter 55 minutter, fordi der venter en kæmpegyser i Superligaen lørdag, og det forstår man godt, for kan han bringe sin succesrate overfor Joel Cancelo med sig mod Oliver Villadsen - så bliver det en lang dag for FCN-backen. (Skiftet ud efter 55)

Indskiftere





Den unge forsvarer kom ind i pausen, da FCK skiftede til tre mand i midterforsvaret. Fik lidt af arbejde med mod de unge og ivrige City-folk, der kom ind undervejs, men leverede ellers ganske solidt. Var også tæt på en kasse med sit drønfarlige hovedspil, som han før har vist frem.





Han har været en skygge af sig selv i denne sæson - men da han kom ind efter 55 minutter viste han noget af det, der gjorde ham til en af FCK's vigtigste i guldkampen sidste sæson. Kan kigge bebrejdende på Paul Mukairu for, at han ikke fik et oplæg, da han brød igennem og spillede Mukairu fri med en fræk, fræk aflevering. (Skiftet ind efter 55)





Av, av, av for en afbrænder af den nigerianske hurtigløber. Skylder en omgang cola til den ikke-alkohol-drikkende Hakon Haraldsson for ikke at score. Det indhop glemmer han hurtigt. (Indskiftet efter 66)





Det var et godt stykke tid siden, at Peter Ankersen havde været i aktion. Og der var da noget rust, som skulle bankes af rørene for den rutinerede back, der dog hjalp til med at stabilisere defensiven til sidst. (Indskiftet efter 66)



UB skiftet ind efter 79.





Han vidste godt, at det ville blive svært. Det afslørede det skæve smil på pressemødet, da han fortalte, at han som minimum skulle kunne sige til sit hold, at det er sådan, det skal spille. Og det synes vi egentlig godt, at han et stykke hen ad vejen kan - for de mødte simpelthen verdens bedste fodboldhold - og angriber - og det er svært at stille noget op mod. Nu rettes fokus mod Superliga-gyseren på lørdag.