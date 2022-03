Danmark udraderede VM-deltager fra Serbien med 3-0 i Parken. Især i anden halvleg var der tale om en suveræn dansk opvisning.

Og selvfølgelig scorede Christian Eriksen i sit Parken-comeback – og han var i det hele taget banens med afstand bedste spiller.

I det hele fik det danske hold slettet de bekymrende indtryk fra kampene mod Skotland og Holland.

Herunder kan du læse, hvordan B.T. bedømmer de danske spilleres indsats:

Kan vist godt droppe badet efter kampen. Og kamptøjet behøver hans mor heller ikke at vaske. Selvom serberne sværmede om det danske mål flere gange lykkedes det dem ikke at ramme målet. Og derfor havde Schmeichel en jævnt kedelig aften i Parken.

Hvis han kunne spille alle sine kampe i Parken, ville han være blandt Europas mest scorende. Han bliver jo til Elkjær, hver gang han rammer Østerbro! Selv på en lidt mere tilbagetrukken og klassisk backposition var han landsholdets farligste mand. Skønt at se efter to tynde Mæhle-landskampe.

Joachim Andersen skulle bruge disse venskabskampe på at bevise, at kloden stadig drejer – selvom Kjær og AC er skadede. Det fik han da også vist, men det er altså stadig ikke den Andersen-udgave, som dominerer i Premier League. Blev også overløbet et par gange af sin tidligere Fulham-kammerat Mitrovic.

Det er ikke godt for Jannik Vestergaard, når han ikke får fast klub-spilletid. Man ser det straks, når han kommer hjem til landsholdet. Hans boldomgang var mere rusten end den havegrill, der har stået i skuret ved sommerhuset de seneste tre år. Og hans positionering var i første halvleg kritisk. Krydrede det dog det hele med nogle verdensklasse-indgreb. Men skynd dig at få noget spilletid i Leicester eller skift klub, Jannik.

Selvfølgelig hører Nissen til på Hjul(e) mandens hold, og Salzburg-backen fik et lille landsholdsgennembrud i Amsterdam, så aftenens kamp var muligheden for at spille sig helt ind i VM-varmen. Og den greb han. Den midtjyske Dolph Lundgren var et kraftværk – konstant på vej i et overlap. Og no nonsense-forsvarsspil. Du skal ikke lægge nogle aftaler i kalenderen til november, Rasmus. Det lugter af VM.

'Christian Nørgaard' må betyde 'omhyggelig og påpasselig' på et eller andet sprog. Man er helt rolig, når 'Nør' glider ind i startopstillingen. Ikke helt så mange offensive løb som Delaney, til gengæld er han et mere solidt anker som bagerste mand på midtbanen. Flot hug på stolpen!

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Midtercirkel-chefen havde endnu en dag på kontoret, hvor han havde masser af boldbesiddelse og involverede sig i alt muligt – også når der skulle skændes med serbere. Kraftværket Pierre fik trådt på samtlige græsstrå i Parken. Og presspillet og assisten til 2-0-målet fortæller alt om Højbjerg.

Ejmen altså – nu bliver det snart for meget. Selvfølgelig skulle han da også score i sit comeback til Parken. Det kunne ikke være anderledes. Var hele kampen igennem suveræn i alle beslutninger – nærmest bedre end nogensinde. Han har ydmygt mål om at komme med til VM til vinter. Han kan vist godt pakke tasken allerede.

Det er så tydeligt, at Kasper Hjulmand ser et stort potentiale i et landshold med 'Jobbe'. Og hele Parken ville også så gerne have den sympatiske ungersvend til at lykkes. Men de første 60 minutter gik intet Frankfurt-spillerens vej, og man nåede at tænke, at det heller ikke blev i dag, at landsholdsgennembruddet kom. Og så scorede han selvfølgelig! Og blev skiftet ud lige bagefter. Lad os satse på, at det var startskuddet til noget stort.

Mep Mep! Skov Olsen fik jo stakkels Strahinja Pavlovic til at ligne en folkepensionist fra Beograd i løbeduellerne. Lidt synd, at han måtte slå indlæggene med den kolde højreskinke – ellers havde han noteret sig for to-tre assist. Hvor virker han dejligt frigjort efter skiftet til Brügge – hvad skal det ikke blive til, når bedste-ven Damsgaard kommer med igen?

Havde konstant en hidsig serber i haserne, hver gang han modtog bolden – men det lykkes som regel Dolberg at få dirigeret bolden fornuftigt videre. Ligger godt til i den hårde kamp om at blive landsholdets foretrukne ni'er. Men han skal altså til at score, når chancerne byder sig.

INDSKIFTERE

Skiftet ind efter 56 minutter i stedet for Kasper Dolberg. Fik ikke sat det store præg på opgøret – ud over at han var god på de defensive dødbolde.

Skiftet ind efter 56 minutter i stedet for Jesper Lindstrøm. Og nåede heller ikke at gøre det store væsen af sig. Men der er tydeligvis et stort potentiale, og man ser straks den kælne boldbehandling.

Skiftet ind efter 67 minutter i stedet for Joachim Andersen. Det mest markante ved Victor Nelsson var den frække kombi af det platinblonde hår og de lyserøde støvler. Kom ind, da kampen sådan set var afgjort.

Skiftet ind efter 67 minutter i stedet for Pierre-Emile Højbjerg. Manden, der måske har mistet allermest ved Christian Eriksens comeback var i gavehumør, da han blev skiftet ind. Det kan godt være, at Eriksens er hans konkurrent på både klub- og landshold. Men tirsdag fordelede han spillet og sendte labre tværafleveringer afsted, der var ligeså lækre som hans hår.

Skiftet ind efter 80 minutter i stedet for Christian Eriksen. Uden for bedømmelse, men hold nu op, hvor var det en vanvittig klapsalve, Eriksen fik, da han blev skiftet ud.

Andreas Maxsø

Skiftet ind efter 80 minutter i stedet for Jannik Vestergaard. Uden for bedømmelse.

Stort comeback af Hjulmand efter de to sløjeste landskampe i hans æra. Ramte den perfekte kombination af fart, fysik og teknik. Med Eriksen tilbage har han fået så mange strenge at spille på – og mon ikke der er stort smil på, når Hjulmand ifører sig nathuen i aften? Det tror vi.