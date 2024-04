Brøndby chokerede FC København i overtiden efter et vanvittigt drama i Parken.

Herunder får du B.T.s karakterer fra mandagens derby:

FC KØBENHAVN – 4-3-3

Han vil være edderspændt rasende over, at han blev solgt til stanglakrids af sit forsvar - og det ved BEGGE mål. Havde meget lidt at gøre ved 1-1-målet, hvor Diks og McKenna efterlod Grabara totalt i stikken og siden af Jelerts forfærdelige forsvarsspil.

Det er fugl eller fisk med landsholdspilleren, hvis aktioner virkelig ligger på hver sin side af skalaen. Og i dag blev hans elendige opdækning ved 2-1-målet dybt inde i overtiden altafgørende. Blev fanget i ingenmandsland, da Klaiber løb i rykken på ham, mens Jelert i stedet satsede på en offside. Forfærdelig beslutning, der kan have smidt guldet på gulvet.

‘Defender with a big D’. Det var ikke i dag, at McKenna viste det, da han blev totalt domineret i sin defensive duel mod Kvistgaarden, hvor han blev solgt af Diks. Og siden var det mellem ham og Jelert, at Klaiber scorede til 2-1.

Han var i overhalingsbanen og på vej mod en af de helt høje karakterer efter to afgørende indgreb - men så glemte han alt om principperne for forsvarsspil - og det solgte FCK-defensiven fuldstændig, så Kvistgaarden havde frit spil til at trække ind og score. Grusom og kampafgørende fejl - tæt på utilgiveligt i så tæt en guldkamp

Uden for bedømmelse.

Han er snapsen til silden, citronen på fiskefileten. En dybt nødvendig kontrast til de fine boldspillere på FCKs midtbane, og i dag viste kamphunden Lerager flere gange, hvorfor FCK-menuen bliver en helt anden, når han er med. Men skuffende afslutning for ham og resten af holdet.

Bindeleddet på FCKs midtbane kunne tillade sig at spille med håndbremsen trukket med de to dynamoer ved siden af sig. Derfor mere anonymt end normalt for Falk, der gjorde sig skidt bemærket ved at smide bolden i opløbet til Brøndbys udligning.

Den bedste FCKer i foråret viste få af de norske lækkerier frem. Men der var mere nousseri end et hårdt klask over afslutningen, da han var helt alene igennem med Pentz, og derfor stoppede østrigeren nemt forsøget.

Der er krummer i knægten. Banker på i periferien af landsholdstruppen, og i dag gjorde han sit for at vise sig frem for Hjulmand i stedet for Vallys. Mattsson var her, der og alle vegne i første halvleg, inden gassen gik lidt af ballonen efter pausen.

Puha. På den positive side er han kilde til evig uro hos modstanderne. Men i dag står det klarest, at han brændte en GIGANTISK chance efter Claessons frispilning, og så slap han for at blive den helt store skurk for at strække benet ud efter en Brøndby-spiller, der havde begået et hårdt frispark på tuneseren. Skiftet ud lige efter.

Det var Claesse! Simpelthen. Og det havde fortjent meget mere, da Claesson leverede en genialitet af en hælaflevering til Achouri, men tuneseren skuffede. Stærk kamp af den tilbagevendte svenske anfører, der begik FÅ fejl, før han blev skiftet ud.

---

Han fik Parken til at eksplodere med sit brag af en 1-0-scoring kort efter sit indhop, og glæden stod ud af ham, da han kastede sig rundt som en lykkelig labrador på Parkens græs. Spillede en SOLID kamp, der må give FCK panderynker, efter de netop har smidt ham på porten fra sommer.

Indskiftet: 71. Uden for bedømmelse

Indskiftet: 83. Uden for bedømmelse

Han vil græmme sig over den udvikling. For Gud-ved-hvilken-gang lukkede hans hold mål ind på en omstilling - og tilmed i en situation, hvor forsvaret slet ikke var afstemt. Det falder altså tilbage på FCK-bossen, der (stadig) ikke har løst et af FCKs store problemer i denne sæson. Og så ENDNU en defensiv brøler ved 1-2. Det skriger til himlen, det her! Katastrofalt nederlag efter at have været så tæt på 2-0 i løbet af kampen.

BRØNDBY IF – 3-4-3

Job done. Han tog, hvad han skulle. Og lidt mere til, faktisk. Sikke en redning får minutter før slutfløjt. Østrigeren er bare ekstremt sikker nede i buret. Udviser en norm ro til forsvaret. Kunne ikke gøre noget ved Ankersens mål.

Ikke så meget pjat med Brøndby-belgieren. God på bolden, og så bliver der ryddet op, når det brænder på. Ligner et kæmpe scoop for de blågule, hvis han fortsætter sådan i mesterskabsspillet.

Svageste led i gæsternes bagkæde. Blev rundtosset et par gange, når københavnernes angreb foldede sig ud. Virkede en smule usikker på bolden og havde især problemer med Claesson.

Nyslået landsholdsspiller, og det danske dynamit hev han i den grad med ind i sin indsats denne mandag. Gylden assist til sejrsmålet i overtiden. Sikke en aflevering!

Virkede totalt overtændt, når han gik ind i duellerne med FCK'erne. Brugte ekstremt meget tid på at diskutere med modstanderne, men han fik alligevel det hele til at selvantænde med målet i overtiden.

Jesper Sørensen ved, hvad han får fra Greve, når han sender ham på banen. En arbejdsbi uden lige. Men her stopper festede så også i dag. Kom i menneskehænder over for Falk og Lerager inde på midtbanen.

Wass sker der? Den rutinerede Brøndby-stjerne var for ofte usynlig, når gæsterne var på bolden. Formåede slet ikke at drille FCK-midtbanen, som han ellers ofte har gjort.

Helt væk. Især i første halvleg. Lignede for det meste en mand, der ikke kunne finde ud af sætte en ordentlig aflevering eller indlæg sammen. Stor fejl ved FCK's føringsmål. Skidt kamp af kroaten.

Ikke meget benzin på Suzuki'en denne mandag. Han var løbet fuldstændig tør ude på Vestegnen, inden spillerbussen trillede afsted mod Parken. Brændte en stor chance i første halvleg.

Uanset hvordan holdet spiller, så smider Vallys alligevel lidt tryllestøv. Superliga-stjernen dominerer banen, når det passer ham. Stærk i mellemrumme, altafgørende for det opbyggende spil og hele tiden et mareridt for FCK-forsvaret. Missede en god mulighed for at komme på tavlen. Det trækker en smule ned.

Vi er lidt i tvivl, om han stadig render og leder efter påskeæg ude i Fælledparken. Totalt anonym i nationalarenaen var han i hvert fald. Manglede timing og placering i feltet, og så kom han voldsomt til kort i løbeduellerne.

---

Han havde to opgaver, da han kom på banen. Kæmp som en gal og ødelæg FCK'ernes opspil. Og det løste han ganske fornemt. (Ind: 60.)

Selvfølgelig var det lige ham, der skulle sparke noget liv i sine holdkammerater, fristes man næsten til at sige. Forrygende mål af angriberen, da han sendte FCK-forsvaret helt ud af Parken. (Ind: 60.)

Uden for bedømmelse. (Ind: 72.)

Uden for bedømmelse. (Ind: 90.)

Vanvittig vigtig sejr for Jesper Sørensen, der på ingen måde rystede i bukserne, selv om FC København flere gange udspillede Brøndby i starten af anden halvleg. Har fået sammensat et voldsomt stærk mandskab, der giver panderynker i hovedstaden.