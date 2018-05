Real Madrid vandt Champions League for tredje gang i træk med 3-1-sejren over Liverpool. Men det var Liverpools målmand Loris Karius, der løb med overskrifterne. For det rigtigt dårlige.

Her er BTs karakterer efter finalen.

Flere flotte redninger af den dygtige costaricaner, som snart går ind i et nyt transfervindue med historier om, at han ikke er dygtig nok til Real Madrid. Det var han i finalen, hvor han stod i vejen for det meste - undtagen da Mané dukkede op efter hjørne.

Karakter: 10

Der skete mange farlige ting i Carvajals forsvarsside, og indtrykket blev ikke forbedret af de mange fejlafleveringer. Det blev dog kun til 34 minutter, før han lagde sig med hovedet i græsset og hulkende kunne konstatere, at finalen var overstået. Han måtte udgå med en skade.

Karakter: 02

Kom i vejen for det meste. Bundsolid. Lynhurtig. Og Liverpool havde store problemer med at komme forbi præcis ham.

Karakter: 10

Han er en hård spiller. Og han gik også hårdhændet til værks mod Mohamed Salah, som siden måtte gå ud med store smerter i kravebenet, så det ud til.

Karakter: 7

Der plejer at komme mere offensivt fra den dygtige brasilianer. Men han var travlt beskæftiget med ikke at give for meget plads bag sig til Liverpools tre raketter oppe foran.

Karakter: 4

Kom dårligt ind i kampen med et par fejlafleveringer, men kæmpede sig så småt bedre ind i sin vigtige rolle som ham, der stiller sig i vejen. Det gjorde han ofte, og pasningsspillet blev også markant bedre.

Karakter: 7

Det var en lidt anden side af Modric, man så. Han kastede sig ned i et par tacklinger fra start - og det var vigtigt for Real Madrid. Ikke lige så iøjnefaldende offensivt som normalt.

Karakter: 10

Sikre afleveringer. Men det er jo en gammel historie. Det er det meste om Kroos, men det er vel også bare det, der er ved at udvikle sig til en klassiker. En evergreen.

Karakter: 7

Foretrukket foran Bale, men Isco lignede i starten en mand, der ikke ville ramme en eneste bowlingkegle, om han så fik lov at spille med bander. Det skulle også være blevet til et mål lige efter pausen, da han fik bolden foræret i feltet og bare skulle sende den forbi Karius. Men han ramte overliggeren i stedet. Og blev pillet ud efter en time.

Karakter: 02

Normalt scorer han på sådan en hovedstødschance. Normalt scorer han også på en friløber. Men ikke i aften. Selvom han igen var mere end almindeligt trigger-happy, var der ikke meget, der ramte. Virkede ellers meget veloplagt med masser af bevægelse og finter.

Karakter: 4

Karim Benzema: Franskmanden er udskældt som Real Madrid-angriber, fordi han ikke scorer nok. Men som spilstation var han i aften stensikker. En vigtig mand i opspillet, og han troede, at han havde scoret kort før pausen, hvor han kom først på en ripost fra Karius. Han stod dog offside. Det gjorde ikke så meget, for Karius var klar til at forære Benzema det nemmeste mål.

Karakter: 10

Indskiftere:

Kom ind i stedet for den skadede Dani Carvajal, og Nacho fik vist sig fint frem med masser af villighed til at komme med frem.

Karakter: 7

Hold nu kæft! Det der mål til 2-1 var simpelthen for vildt. Og så i en finale. I Champions League. Gareth Bale var muligvis rasende over at starte på bænken, men han brugte den hidsighed på en fin måde. Hans andet mål var dog en foræring af forfærdeligt ringe Karius.

Karakter: 12

Kom sent ind i stedet for Benzema.

Karakter: UB

Liverpool 4-3-3

Nej, nej, nej, en sindssyg fejl! Det moment vil blive husket for altid, da Karius ville trille en bold hurtigt ud til Virgil van Dijk uden at tænke over, at Benzema kunne sætte foden imellem. Det mest absurde mål. Og så fejlede han simpelthen igen. Et spark lige på mål smuttede som en olieret mandel mellem hænderne på ham.

Karakter: -3

Den bare 19-årige Alexander-Arnold fik en god chance i det 23. minut, men det hårde spark fra en lidt spids vinkel blev holdt af Keylor Navas. Derudover var Alexander-Arnold god til at lukke af i sin side.

Karakter: 7

Han er stor, og han er stærk. Fodboldens Steven Seagal havde lukket butikken foran eget mål, men han kunne ikke gøre meget, da Karius slukkede for sin kontakt og forærede Real Madrid et mål. Eller da Gareth Bale for en stund lavede magi.

Karakter: 10

Fløj i 2. sals højde ind i det hjørnespark, som han headede ned for fødderne af Mané og dermed noterede sig for en assist til 1-1-målet. Kom på tværs af mange ting og fik kastet sig ind foran farlige Real Madrid-chancer.

Karakter: 7

Flot kamp af backen. Han reddede ene og alene et Ronaldo-mål, da han med 20 minutter tilbage kastede sig ned og tacklede portugiseren, som ellers var helt alene med Karius.

Karakter: 7

Kæmper og kæmper og kæmper. Milner er en maskine, men selvom det også blev til et par gode offensive aktioner, mundede de ikke ud i rigtigt store muligheder til Liverpool.

Karakter: 4

Den mest iøjnefaldende af Liverpools tre mand på den centrale del af midtbanen. Fungerede som en fin boks til boks-spiller, men han blev bare aldrig rigtig afgørende i nogle af sine aktioner.

Karakter: 4

Det var en noget anonym indsats af Liverpool-anføreren, der mest sørgede for at holde sig tilbage for, at Liverpool ikke skulle fanges af Real Madrids farlige kontraangreb. Så stod han ligesom der og ventede.

Karakter: 4

Tårerne trillede ned ad kinderne på Liverpools og en af verdens bedste spillere i denne sæson. Sergio Ramos havde få minutter inden trukket ham ned i armen og landet på den samme, og det kostede Salah kampen efter 25 minutter. Derfra mistede Liverpool momentum.

Karakter: 7

Liverpools mest kreative indslag i finalen. Der var masser af løb uden bold og gode ideer med den. Målet til 1-0 var bare lige guf på toppen af den iskage. For det var især Manés evner i spillet, som hjalp Liverpool.

Karakter: 10

Man skal kontakte det lokale politi, hvis man finder ham et sted i Kiev.

Karakter: 00

Indskiftere:

Det kan godt være, at Mohamed Salah har små fødder, men han har nogle store sko at skulle udfylde. Ikke en sjov opgave for Lallana at gøre forsøget efter stjernens skade, og det lykkedes heller ikke rigtigt.

Karakter: 4

Kom ind i stedet for Milner i sin måske sidste kamp for Liverpool. Han skifter med stor sandsynlighed til Juventus, men denne kamp bliver hverken husket som hans værste eller bedste.

Karakter: 4