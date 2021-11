»Erik Bo, din dejlige dreng!«

Sådan skreg kommentator Bent Otto Hansen en januardag i 1997, da Erik Bo Andersen klaskede to bolde i mål i et af verdens største opgør, Old Firm, mellem Rangers og Celtic.

Andersen blev matchwinner og sikrede, ifølge kommentatoren, »manden, der ikke kan lide øl, alle de colaer, han overhovedet kan komme i nærheden af«.

I dag er Røde Romario mere en Rød Obama med et valgslogan om, at »i Randers kan vi«. Ved kommunalvalget trådte den tidligere Superligabomber endnu engang ind i Randers Byråd.

Erik Bo Andersen.

Tilbage i 2005-2009 sad han i kommunalbestyrelsen for Venstre, men denne gang er det for liste Q, Østbroen – og faktisk tilbød han i nattens valgdrama at give sit tidligere parti borgmesterkæden. Men den tidligere Danmarksmester med AaB blev afvist.

Og det behagede ikke ligefrem den 50-årige eksfodboldspiller:

»Det har tændt en endnu større glød i mig for at få stoppet projektet om Klimabroen, som er en katastrofe. At man er så kold og kynisk at overhøre, hvad mange borgere gerne vil, ryster mig,« sagde han til TV 2 Østjylland på valgnatten.

Erik Bo Andersen fik næstflest stemmer med 1658 personlige stemmer, mens Østbroen fik fjerde flest stemmer og i alt to mandater.

Erik Bo Andersen gav det et sidste skud i AaB, men benene sagde til sidst stop. Randrusianeren kalder AaB »min klub«.

Man fristes jo næsten til at sige, at han følte sig 'pisset på'. Og det ringer måske en fodboldanekdotisk klokke. Mere om det senere.

Listen var stiftet i protest mod Randers Kommunes idé om en kulturbro, som flere borgere imidlertid ikke er fan af. Mange vil hellere have en såkaldt ‘Østbro’, og det krydsede de af på valgnatten.

Erik Bo Andersens liv har budt på op- og nedture, siden han tog til AaB fra barndomsklubben Dronningborg for beskedne 30.000 kroner i overgangssum. Siden blev han skudt af til Glasgow Rangers for over ti millioner kroner.

Men først, efter han både havde spillet Champions League, EM i 1996, vundet DM-guld og var blevet topscorer i Superligaen for AaB.

Gammel kærlighed mødtes i Vejle, da Erik Bo Andersen i 2000 genstartede karrieren med sin guldtræner fra AaB-tiden, Poul Erik Andreasen.

Men skader bremsede det meste af succesen i udlandet, og den rødhårede angriber var mest Romario på danske breddegrader for siden OB og Vejle.

Sit sidste udenlandseventyr var i norske Odd Grenland, hvor han selv måtte købe sig ud af sin kontrakt. Og det blev starten på en købmandskarriere, der både har skrabet bunden, men også indbragt syvcifrede summer. Men da først knæskaderne bremsede karrieren, sprang han ud som restaurantejer. På Sunset Boulevard i Aarhus:

»For mange professionelle topidrætsfolk er det en hård situation at stå i, når de skal starte forfra i et ganske almindeligt job. Jeg har dog altid haft begge ben på jorden, og havde løsningen for mig været at blive skraldemand, så havde det raget mig en papand,« sagde han.

Siden 2005 har han været ejendomsudvikler på hjemegnen, men i 2013 ramte finanskrisen som en tsunami i Randers Fjord. Han gik konkurs.

Sådan ser han ud i dag, Røde Romario, i sort-hvid. Billedet er fra hans liste Q, der stillede op til kommunalvalget i Randers.

Selv beskriver han tiden som ‘den værste i sit liv’. Til sidst måtte han aflevere alt, hvad han havde, herunder sit hundedyre sommerhus i Ebeltoft til syv millioner kroner, og det satte sine spor:

»Havde du sat en pulsmåler på mig i den periode, så havde den givet et fuldstændigt alarmerende højt udslag,« sagde han til DR.

Men lykken er vendt igen for Røde Romario – selvom valgnatten ikke gik som håbet. Således har Erik Bo Andersen igen kastet sig over boliginvesteringer i fødebyen Dronningborg.

Her er han også formand i fodboldklubben, og otte år senere skovler han nu penge ind igen:

»Jeg er blevet millionær igen. Jeg har et fantastisk liv. Jeg passer mig selv, jeg har mit eget firma, og jeg kan gå til højre eller venstre om morgenen. Jeg kan sove længe. Jeg kan gøre præcis, hvad jeg har lyst til,« sagde han til DR.

Og så var der jo også lige den med fodboldanekdoten. Om, at den engelske legende og holdkammerat med Brian Laudrup og Erik Bo i Rangers Paul Gascoigne havde ladet vandet på danskeren. En tung stråle hele vejen ned ad ryggen:

»Jeg var knaldrød i hovedet, da den historie kom frem,« har Erik Bo Andersen udtalt. For den var både usand og ydmygende.

Ifølge randrusianeren var kontroversielle ‘Gazza’ ved at lade vandet, mens han strakte ud efter en træning. Stille drejede englænderen strålen, så den til sidst ramte Erik Bos strømpe:

»Paul Gascoigne er et sølle menneske. Det kan vi alle se, efter fodboldkarrieren er forbi, og rampelyset ikke er på ham længere. Jeg har ondt af ham. Han var en fantastisk fodboldspiller, men som menneske er han en sølle eksistens,« har Erik Bo Andersen tidligere sagt om episoden, der har klistret sig til ham.