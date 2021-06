Lad os være helt ærlige. Den her testkamp kunne jeg ikke bruge til ret meget, men jeg håber, at Kasper Hjulmand fik sine svar.

Der var vel kun et par mennesker med dansk blod i venerne, som kunne tvinge pulsen over 50 i løbet af Danmarks 1-1-kamp mod Tyskland.

For ni af spillerne på græsplænen i Innsbruck gjaldt det kun om at holde sig skadesfri, og halleluja for, at Pierre-Emile Højbjerg trådte relativt uskadt ud af sit lille uheld i første halvleg.

For Andreas Skov Olsen og Jannik Vestergaard var det en mulighed for at byde sig bare lidt til blandt holdkammerater i skåneærmer.

De to spillere var med fra start, og selvom landstræneren nok kommer til at starte EM med Jonas Wind på toppen og Andreas Christensen i midterforsvaret, kan netop de to godt komme i spil til mere end bare indhop.

Kasper Hjulmand har helt sikkert ikke fuldstændig skrottet idéen om at kunne ændre til en tre back-kæde mod visse modstandere - som man også så til sidst mod tyskerne, og det ville jo være oplagt for at dæmme op mod Belgiens tunge offensiv med tre helt fremme og fem på midtbanen.

Jannik Vestergaard kan godt smile lidt ekstra på puden i nat, for han fik kampen mod Tyskland, og det tolker jeg som, at han er nummer tre i forsvarshierarkiet, og han kan komme i spil, hvis systemet skiftes. Også til en af de vigtigste danske kampe under EM.

Andreas Skov Olsen fik sig også en kamp fra start med A-holdet, og han har det, som ingen andre i den danske EM-trup besidder. Han kan sætte en mand af på egen hånd.

Det fik han ikke vist meget af mod Tyskland, men startpladsen vidner om, hvor tæt han er på.

Det er ikke tosset for den unge Bologna-spiller, for hvis ikke Yussuf Poulsen og Martin Braithwaite finder kampformen efter en længere periode med sparsom klub-spilletid, har Danmark brug for Skov Olsen. Ikke bare som den lille magiske troldmand, der kan ændre kampe i stilstand, men også potentielt som en starter, der kan bidrage fra start.

Og det var så det, der for alvor var at kigge efter i den testkamp. Jeg kommer på ingen måde til at skrige Danmark op, men jeg kommer heller ikke til at tale landsholdets EM-chancer ned efter en testkamp, der tydeligvis manglede nerve og noget på spil.

Når det samtidig er mod så stærk en modstander som Tyskland, er der endnu mindre at bekymre sig om. De her testkampe er ikke til for fodboldfans eller spillerne selv - de er til for landstrænerne.

Heldigvis er der kun ti dage til Danmarks første EM-kamp. Så jeg håber endnu en gang, at Kasper Hjulmand står tilbage med krydser de helt rigtige steder i notesbogen.