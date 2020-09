Danmark møder lige nu England i Parken, hvor stillingen er 0-0 ved pausen.

B.T.s fodboldredaktør, Michel Wikkelsø Davidsen, mener, at nøglen til dansk succes er at få Christian Eriksen på bolden.

»Christian Eriksen er klart Danmarks bedste spiller, men efter halvanden kamp med Kasper Hjulmand er der i hvert fald én ting, jeg savner: Det er at få Christian Eriksen meget mere på bolden,« siger han og fortsætter.

»Bare se, når han først får den længere fremme på banen, som kort inden pausen. Så skaber han en kæmpe chance til Kasper Dolberg.«

Eriksen kan være nøglen til dansk succes. Foto: JOHN SIBLEY

Dolbergs forsøg blev desværre reddet af Jordan Pickford i England-målet. Men generelt har Danmark været godt med, og Kasper Schmeichel har ikke haft det store at se til.

Michel Wikkelsø Davidsen er slet ikke i tvivl, om Danmark har brug for den kreative Inter-spiller med nummer 10 på ryggen.

»Danmark har brug for Christian Eriksen. Danmark har brug for, at han ikke bare får bolden som en af de bageste fire mand på banen - han skal have den meget tættere på modstanderens - og i aften Englands - mål.«

»Det er det, der kan give os mål og chancer. Og det er altså især chancer, vi har hungret efter her 135 minutter inde i Hjulmands landsholdsperiode.«