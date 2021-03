Det var reservernes aften i Herning. Og sikke en!

Det skulle det også være, når modstanderen hedder Moldova, og VM-kvalkampen var klemt inde mellem en udfordrende gruppestart i Israel og den allersværeste gruppekamp i Østrig på onsdag.

Og det var en dejlig mulighed for at se nærmere på, hvilken kvalitet der ligger og gemmer sig i Hjulmandens sæk lige under de 11 mest glinsende danske fodboldbegavelser.

Jeg elsker unge, talentfulde fodboldspillere med dansk pas - og det fik jeg at se i regnen på Heden.

Foto: Bo Amstrup Vis mere Foto: Bo Amstrup

Lad os bare fjerne Moldova fra ligningen. Det var trods alt nummer 177 på verdensranglisten - og det tredjedårligste hold i Europa, der blev sendt hjem med et nederlag på 8-0. Så kan vi kigge helt klart på de danske drenge og især Andreas Skov Olsen og Mikkel Damsgaard.

Fantastisk spilleglæde og lyst til at vise sig frem! To spillere med kreativ sans, teknisk formåen og ben så lette som balletdansere. Det var deres aften i Herning, da Moldova fik en lussing af de helt store og nok havde smidt håndklædet i ringen i pausen, hvis det havde været en mulighed.

Skov Olsen i 45 henrivende minutter og Mikkel Damsgaard heldigvis som absolut lækkerbisken i samtlige minutter.

Kasper Hjulmand havde skiftet 10 mand ud fra sin foretrukne startopstilling og kun Kasper Schmeichel var tilbage i kassen. Ja, det ville ikke undre mig, hvis målmanden selv havde nægtet at sætte sig ud på bænken med sin ærgerrighed og sult på landskampe.

Foto: Bo Amstrup Vis mere Foto: Bo Amstrup

Danmarks næstbedste skulle cruise sejren i land, og det var en kærkommen mulighed for at se, hvor imponerende en pulje af spillere Hjulmand alligevel har at tage af.

Det ville være for meget at forvente, at lille Danmark kunne have 22 fodboldspillere på højeste europæiske niveau, men tjek lige reservernes klubstatus.

De to midterforsvarere er profiler på hver deres hold i Premier League, Jens Stryger er fast mand i Serie A, Dolberg er stort indkøbt i Nice og så de to Serie A-talenter i Damsgaard og Skov Olsen.

Kan man bede om meget mere fra et lille land som Danmark? Jeg skal i hvert fald ikke være grådig her.

Det var en fuldstændig perfekt kamp for Kasper Hjulmand og Danmark. Overlegen sejr, flydende spil og vigtig landsholdserfaring til de næstbedste, som skal stå klar konstant. Også på onsdag.

Her venter den sværeste kamp i gruppen, når vi må forvente, at de 11 bedste igen skal spille i Østrig. De er dejligt udhvilede - hvilket man ikke må underkende i en presset coronakalender, og jeg kan næsten ikke vente til den kamp. Lad mig bare understrege igen, at det kun er San Marino, Gibraltar og Liechtenstein, der er dårligere end Moldova i Europa.

Men det ændrer ikke på, at det danske landshold vokser. Og jeg slikker mig om munden ved tanken om at skulle se Andreas Skov Olsen og Mikkel Damsgaard igen snart.

Måske ikke fra start mod Østrig, men så som giftige nødpatroner i Hjulmands tornyster.