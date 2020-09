Kan et nederlag være opløftende? Ja, det synes jeg faktisk.

Kald mig bare klaphat, men hvis Danmark spiller som mod Belgien her hver gang, skal der nok komme masser af sejre til Hjulmands landshold. Det gør mig glad efter en alt for kommunikativt diplomatisk optakt fra Kasper Hjulmand, at han i sin første kamp kom ind med rundsave på albuerne.

'Genpres!' 'Aggressivt!' 'Søg mellemrummene!' 'Hurtige afleveringer!' 'I tager for mange berøringer, drenge - hurtig boldomgang!'

Ja, råbene kom godt nok ikke fra Kasper Hjulmand, men fra Kasper Schmeichel, der på de første 20 minutter afslørede alt det, som Kasper Hjulmand har gået og puttet med i det seneste stykke tid. Og spillet på banen besvarede også en del af vores mange spørgsmål trods et hurtigt belgisk mål.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Efter et par uger, hvor både Kasper Hjulmand selv og DBU-boss Peter Møller nærmest har forsøgt at tale den nye danske landstræner ind som en form for Åge Hareide-elev og viderefører af den samme arv, gav spillet på banen heldigvis et andet svar. Det er ikke en tilsvining af Åge Hareides fantastiske resultater, men en glæde over, at Hjulmand da selvfølgelig havde tænkt sig at komme med sit eget aftryk.

For trods DBU-chefernes defensive udmeldinger her i Hjulmands første tid, skal vi jo lige huske på en vigtig ting: Kasper Hjulmand blev ansat af DBU for at lave et stilskifte. Ellers kunne Åge Hareide bare have sejlet videre op ad åen på sin ubesejrede bølge.

Jeg har hele tiden været - og er stadig - tilhænger af et stilskift. Jeg er (lige i denne sammenhæng i hvert fald) heller ikke så stor en idiot, at jeg ikke forstår, at et stilskifte ikke sker på fire træningsdage. Vi skulle bare se nogle tegninger - og det gjorde jeg i hvert fald.

Det var også dejligt at se Kasper Hjulmand sætte sin signatur på startopstillingen. Ind med Robert Skov på venstre back og ikke mindst Daniel Wass i den anden side.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Det er Hjul-spind fra første kamp, og det sætter dejlige spor i græsset. En venstrebenet back med offensive kvaliteter skal selvfølgelig være en prioritet på landsholdet - og det samme skal det være at bruge en højre back, som spiller fast i La Liga for Valencia.

Der er stadig opgaver for Kasper Hjulmand at løse. Christian Eriksen og Kasper Dolberg skal være mere synlige - og sidstnævnte skal gerne stråle over en længere periode på landsholdet. Højbjerg havde en reel offday, men skal nok vende tilbage.

Og så er der to kantspillere i Martin Braithwaite og Yussuf Poulsen, som ikke er støbt efter en Hjulmand-skabelon med deres manglende finteknik, førsteberøringer og pasningsspil.

De skal skoles, men de spiller på så højt niveau til dagligt, at stilen måske også skal justeres til at passe dem en anelse bedre. Det er ting at forbedre, og selvfølgelig vil de være der efter bare en uge sammen og i den første kamp.

Så kan det godt være, at den uofficielle verdensrekord for flest kampe uden nederlag - hvis man da lige legede lidt med nogle resultater undervejs altså - forsvandt med nederlaget til Belgien.

Men jeg er positivt stemt, og jeg vil langt hellere se et dansk landshold forsøge at vinde og mislykkes - end at prøve at undgå at tabe og lykkes.