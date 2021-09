»Giga overraskelse, pinligt og en fadæse.«

Sådan lyder den brutale dom over FC København og træner Jess Thorup fra B.T.s fodboldredaktør, Michel Wikkelsø Davidsen, efter FCK onsdag aften røg ud til Nykøbing FC i pokalturneringen.

Allerede i første halvleg måtte et reservespækket FCK-hold se sig selv komme bagud 2-0.

Det betød, at træner Jess Thorup allerede efter 26 minutter foretog sine første to udskiftninger.

Men selvom flere store profiler som Jonas Wind, Kevin Dicks og Jens Stage kom på banen, så lykkedes det Nykøbing FC fra Falster at score til 3-0 og fuldende ydmygelsen af det københavnske storhold i de døende minutter af kampen.

Ifølge Michel Wikkelsø Davidsen er det ikke lig med, at FCK er i krise. Men Jess Thorups projekt er havnet i solide problemer.

»Det her er en kæmpe mavepuster til FCK og Jess Thorup. Efter ni sejre i streg, så troede man, at FCK var på skinner. Men så tabte de til Midtjylland i søndags og nu det her. Når Jess Thorups FCK falder sammen, så falder de helt sammen,« siger fodboldredaktøren.

»Der er lige pludselig sået tvivl på ny om Jess Thorups projekt,« uddyber han.

I forbindelse med FC Københavns nederlag til FC Midtjylland i weekenden trak FCK-cheftræneren overskrifter, da han i et efterfølgende interview forsøgte at flytte fokus over på de evige rivaler fra Brøndbys miserable sæsonstart.

Men det skal han droppe helt, mener Michel Wikkelsø Davidsen.

»Thorup skal til at kigge indad. Og han skal ikke kigge mod Brøndby,« siger han.

Til kampen onsdag aften havde Jess Thorup valgt at stille med en række reserver. Kun Pep Biel, Lukas Lerager og Nicolai Boilesen fra den sædvanlige startopstilling var at finde på banen ved første fløjt i Nykøbing Falster.

Men det kan Jess Thorup heller ikke bruge som en undskyldning.

»FCKs reserver skal kunne slå Nykøbing FC. Så jeg kan ikke kritisere Thorup for at spare en masse spillere. Men det er gigantisk overraskelse, det er pinligt og det er en fadæse,« siger Michel Wikkelsø Davidsen.