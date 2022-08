Lyt til artiklen

Det er ikke i orden, at FC Barcelonas fans valgte buhe af Martin Braithwaite. Og klubben bærer en del af skylden.

Det mener B.T.s fodboldkommentator Lasse Vøge.

»Det er en skandaløs opførsel af FC Barcelona. Gennem medierne har de vendt klubbens fans mod Martin Braithwaite. Han bliver skurken i det her,« siger han.

Søndag aften fik den danske landsholdsspiller en meget hård medfart, da han løb på banen til sin præsentation i en venskabskamp søndag aften mod mexicanske U.N.A.M – og endda til en kamp, hvor han ikke engang var i truppen.

FC Barcelona forsøger lige nu at ophæve aftalen med Braithwaite, som dog gerne vil blive og have resten af lønnen med sig, hvis kontrakten bliver revet over.

»Martin Braithwaite har en kontakt med FC Barcelona, som han forholder sig til. Det er han i sin gode ret til. Der er ikke noget fordækt i det. Barcelona skulle ikke have givet ham så lang en kontrakt, og derfor er de forpligtet til at overholde den. Det er ikke Martin Braithwaites skyld det her – det er FC Barcelona, der har lavet en fejl,« mener Lasse Vøge.

Situationen kan meget vel, hvis den fortsætter som nu, blive den, at den danske landsholdsangriber skal sidde på bænken i resten af sin tid i den spanske storklub, hvilket langtfra ville være optimalt for Braithwaites chancer for en startplads på det danske landshold til det kommende VM i Qatar til november.

Men B.T.s fodboldkommentator forstår også godt, hvis Martin Braithwaite ønsker at blive i den spanske storklub.

whistles at Martin Braithwaite#Barca #Braithwaite #Gamper #Gamper2022 #Lewandowski pic.twitter.com/CMpiY6zRtb — FUT (@Futboleer) August 8, 2022

»Martin Braithwaite er stolt af at spille i Barcelona. Han har fået en kontrakt. Han er ikke en ung spiller længere. Denne her kontrakt sikrer ham økonomisk resten af livet. Jeg forstår udmærket godt, han ikke vil gå ned i løn eller skifte klub. Hvorfor skal han smide det væk?« siger Lasse Vøge og fortsætter:

»Det er utaknemmeligt. Det bliver han ramt af nu. Men omvendt – han er i sin gode ret til det her,« lyder det fra fodboldkommentatoren, der mener, FC Barcelona i stedet skulle have fået styr på situationen, inden de begyndte at give den gas i dette transfervindue.

»De kunne have sikret sig, at der var plads til at registrere nye spillere. Denne her måde er den omvendte måde at gøre tingene på, og det bider dem i røven nu. Sådan kan man ikke opføre sig overfor sine ansatte,« mener Lasse Vøge.

FC Barcelonas cheftræner Xavi har allerede meldt ud, at han ikke ønsker at benytte sig af danskeren. Og ifølge B.T.s fodboldkommentator må Braithwaite da også indstille sig på, at der ikke bliver noget spilletid, hvis han bliver i den spanske storklub.

»Der er ikke noget spilletid til ham, med mindre de trækker nogle non-ligahold i pokalen. Så har Barcelona købt så massivt ind til de offensive pladser, at der umuligt kan blive plads til Martin Braithwaite. Xavi ser jo slet ikke hans vej,« siger Lasse Vøge.

FC Barcelona spiller sæsonens første La Liga-kamp den 13. august mod Rayo Vallecano.