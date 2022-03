Skulle vi ikke sige, at den ged snart er barberet?

Det blev på en lun lørdag aften i marts, at Christian Eriksen endegyldigt helede det nationale hjertesvigtstraume ved igen at trække den danske Hummel-habit over hovedet.

Og puha, det føltes skønt – af flere årsager.

Den åbenlyse er, at Eriksen er Danmarks suverænt bedste fodboldspiller og hæver niveauet på vores landshold markant. Og selvfølgelig vadede han bare ind og var verdensklasse, scorede, tævede et drømmehug på stolpen – og var en solstråle på en ellers ret trist dansk aften i Amsterdam

Men der er en anden særdeles lykkelig gevinst ved Eriksen-comebacket. Nemlig, at vi forhåbentlig snart slipper for at skulle tale om det forbandede hjertesvigt.

For efter at vi først græd af skræk, så græd af glæde, så i månedsvis var bekymrede for hans fodboldfremtid, så jublede over hans comeback-annoncering, dernæst gættede løs om hans klubfremtid, inden vi til sidst talte ned til et emotionelt landsholdscomeback, som så blev en klump-i-hals-oplevelse med scoringen lørdag – ja, så er jeg i den grad klar til at losse al snak om det kollaps hen, hvor solen aldrig skinner.

For jeg kan personligt snart ikke holde til at være følelsesladet mere. Samtlige følelser er i løbet af de seneste ni måneder vredet ud af mig – og jeg er klar til at komme videre. Jeg tror, at mange danskere har det ligesom mig.

Foto: JONATHAN NACKSTRAND Vis mere Foto: JONATHAN NACKSTRAND

Og jeg er helt med på, at vi her på B.T. i månedsvis har stopfodret vores læsere med artikler om Eriksen. I den første måneds tid efter mareridsaftenen i Parken havde vi jo alle et helt enormt behov for at snakke om den skrækkelige oplevelse, der ramte os alle, da vi mindst ventede det.

Sidenhen blev de fleste historier udløst af den mystik, der sev ud af den helt tavse Eriksen-lejr. Vi har hele tiden kunnet registrere en stor og forståelig interesse for, om der var en fodboldfremtid for vores største stjerne,

Men vi kan også fornemme, at vi nu efterhånden har ramt mætningspunktet hos vores læsere. Især når kollapset slet ikke virker til at være tema længere hos hovedpersonen, der bare tonser lykkelig rundt på den fodboldbane, som var han en kåd labrador ved Vesterhavet en sommeraften.

Selvfølgelig kan vi ikke undgå at tale om det på tirsdag, når Eriksen for første gang træder ud på Parkens græsstrå, hvor han i sommer lå og kæmpede for sit liv. Det bliver naturligvis en sentimental omgang – og mon ikke, at jeg alligevel kan klemme en sidste følelse ud der?

Men så er jeg altså også klar til at lade det være punktummet for en historie, vi aldrig glemmer – men som vi skal videre fra nu.

Der er så meget andet ved ham Christian Eriksen, jeg savner at snakke om.