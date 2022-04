To sejre, et hurtigt bad og så videre til 1/8-finalen.

Det er nok lettere sagt end gjort. Men sådan må kravet altså lyde, når Danmark til november spiller VM-gruppespil på Qatars ørkenstadioner, der har så meget på samvittigheden.

For selvom det fredag ikke blev til drømmelodtrækningen for Kasper Hjulmand og hans gæve svende, må det ikke mudre den forventning, som vi sender landsholdet af sted med. Vi skal ikke hurtigt hjem – vi skal videre.

Danmark anno 2022 er af sådan en kvalitet, at hverken Tunesien, Peru, Australien eller De Forenede Arabiske Emirater må kunne komme i vejen for et avancement.

For der er et begrundet håb om, at landsholdet til vinter er markant stærkere, end det hold, der for ni måneder siden gav os en magisk sommer og et knebent EM-semifinalenederlag.

Alene det, at vi – i modsætning til EM – har Christian Eriksen med, er en voldsom forstærkning. Han tilføjer den verdensklasse, som kan løfte det danske topniveau en hylde op.

Derudover tegner den danske VM-bredde også allerede stærkere end sommerens EM-ditto Hvis de yderste mandater i EM-truppen hed Anders Christiansen, Mathias 'Zanka' Jørgensen og Nicolai Boilesen, hedder de muligvis Jacob Bruun Larsen, Martin Braithwaite og Rasmus Nissen til vinter.

Og så støtter det faktum, at man har kunnet holde fast i den samme grundkerne – bestående af Schmeichel, Kjær, AC, Højbjerg og Delaney – i hele Hjulmands foreløbige æra kun forhåbningerne om, at landsholdet skubber til loftet for dets niveau til sommer.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Jeg interviewede den nu forhenværende talentudviklingschef i DBU, Flemming Berg, for fire år siden. Og jeg var tæt på at kløjse i kaffen, da han dybt alvorligt spåede, at det danske landshold kunne kæmpe med om europamesterskaber og verdensmesterskaber inden for fire-fem år.

Efter, at vi i årtier var flasket op med, at vi skulle være mere end tilfredse med bare at kvalificere os til slutrunder, lød det nærmest latterligt at høre en DBU-boss spytte den slags ambitioner ud.

Han mindede mig om citatet i en mail et par dage inden, at Mikkel Damsgaard hakkede frisparket i kassen i EM-semifinalen mod England på Wembley. Og hans ord vilvigen runge i baghovedet på mig, når Danmark møder Tunesien i den første VM-gruppekamp 22. november.

DBU ved det. Og Kasper Hjulmand ved det. Vi alle ved det. Med alle mand (7-9-13!) klar har det danske landshold en uhørt kvalitet, som kun dynamitdrengene fra 1986 kan nå til fodboldstrømperne.

Og alt andet end et avancement til VM's 1/8-finale vil være 10 skridt bagud for dansk landsholdsfodbold og vil blive mødt med dundrende caps locked fiasko-overskrifter – i hvert fald her på B.T.

I et lille land, hvor vi helst ikke må kaste om os med store armbevægelser, tør jeg alligevel godt sende en løftet advarende pegefinger i landsholdets retning: I vover på at komme tidligt hjem til vinter, drenge!