Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

'Forlad, forlad, forlad!'

Det skreg en ung dansk tenniskomet forleden aften på Roland Garros-anlægget i det vestlige Paris.

Fredag aften var der som dansker OVERHOVEDET ingen grund til forlade Stade de France i den nordlige del af byernes by, da Danmarks fodboldlandshold stod over for de skræmmende franske verdensmestre.

En afbudsramt dansk defensiv lukkede langt hen ad vejen ned for de Frankrig, der stillede op med et bæst af et fodboldhold.

Og de danske vikinger nedkæmpede franskmændene, lukkede munden på de 80.000 tilskuere og sikrede sig en historisk skalp.

Allerede tidligt kunne vi dufte en stor dansk aften. De første 10 minutter var fremragende fra danskerne, og man sad der i byernes by og blev helt forført og sommerlummer af at se de danske spilleres koncentration og løbevillighed.

Ok, det viste sig, at de de franske løver lige skulle have gnedet søvnen ud af øjnene, inden de gad lege med. Og var man i tvivl om, hvorvidt kløerne på Benzema og Mbappé stadig kunne rive et midterforsvar midt over, så blev man hurtigt klogere.

Men den gode nyhed var, at det danske landshold ikke rystede i Hummel-buksen, da verdensmestrene begyndte at spille med musklerne. Og Danmark var - fraregnet 15 grumme minutter i anden halvlegs start - sgu da mindst lige så gode som værterne.

Og det var især gode nyheder for Kasper Hjulmand, for det var med et helt nysamlet tremandsforsvar, at man fik tæmmet de franske stjerner.

For landstræneren har en jo mission med disse fire juni-landskampe. At jage en frygt ind i de spillere, der slider med spilletid i deres klubber, forud for det kommende transfervindue. Find spilletid, ellers kan I glemme VM-slutrunden til vinter, har truslen lydt fra ham.

Og Hjulmands eneste ammunition i den kamp er den bredde i landsholdstruppen, som han benytter enhver lejlighed til at lovprise.

Og derfor var det uhyre vigtigt for landstræneren, at spillere som Victor Nelsson og Joachim Andersen gled så ubesværet ind på holdet.

Og det var indskiftede Andreas Cornelius, der stod for de danske scoringer. Hjulmands trussel klinger pludseligt ikke så hul længere.

Det må give stof til eftertanke, når flere af de danske spillere i aften rammer dynerne.

Som anden halvleg udviklede sig, lugtede det pludselig af mere end blot et enkelt dansk point. Og det var lige før, man havde lyst til at råbe 'rolig nu - vi skal jo møde dem ved VM. Ingen grund til at advare dem i så god tid!'

Set i den optik var det taktisk smart af Eriksen at undlade at smide sukkerbolden fra Mikkel Danmsgaard (vil du holde min brioche, for et comeback) over stregen.

Men så kom Andreas Cornelius buldrende! Og sendte et signal til Frankrig og hele fodboldverdenen.

En kæmpe dansk triumf! Hvad skal det dog ikke ende med?