Liverpools tyske tandpastasmil-manager, Jürgen Klopp, har et udtryk, han bruger om sit hold, når det endnu en gang har gravet sig fri af en presset situation.

'Mentalitetsmonstre'.

Den kunne landstræner Kasper Hjulmand godt stjæle, når han skal sætte ord på sit danske mandskab.

For han og spillerne har fået banket en forbilledlig og urokkelig tro på egne evner ind i dette hold. Det var mandagens kamp i Wien et vidnesbyrd om. Danmark havde alle odds mod sig, var til tider spillet ned i sækken - og vandt alligevel med 2-1.

En ting er at sætte sig op til at levere varen på et 1/3-fyldt østrigsk stadion tre dage efter, at man havde taget en historisk sejr over Frankrigs verdensmestre for øjnene af 80.000 tilskuere i Paris.

En anden ting er at gøre det mod Ralf Rangnicks velspillende og bersærker-pressende østrigske hold, der var bonget op på selvtillid efter en 3-0-sejr i Kroatien.

Og en tredje ting er fandme at gøre det efter en fuldstændig farceagtig optakt.

Først måtte landsholdet bruge et halvt døgn i de bløde møbler i lufthavnen i Paris, fordi det ikke kunne lykkes at finde kabinepersonale til holdets afgang til Wien.

Og dernæst - mens spillerne var ved at gøre sig klar til nationalsange - gik strømmen pludselig på den utrøstelige og faldefærdige betonarena Ernst Happel Stadion.

Halvanden frustrerende time måtte spillere, publikum og tv-seere vente på at få at afklaring på, om opgøret overhovedet kunne gennemføres.

I gamle dage - altså nok før sommerens EM-slutrunde - havde det med stor sandsynlighed fået danskerne til at lade selvmedlidenheden tage over og efterlade en sløj indsats i Wien.

Men dette hold skubber bare brystkassen frem mod al modgang - og suger nærmest næringen ud af den. Og udgangspunktet er, at vi da vinder kampene lige meget hvad.

Og det er fandme en stærk og unik kultur at have fået skabt på et landshold, der er samlet så sjældent.

Den tro på egne evner er også smittende. Førhen var vi jo oftest pessimistiske på landsholdets vegne - vi skulle jo ikke tro, vi var noget. Og holdet var altid bedst, når der ingen forventninger var - og alt det der jazz.

Nu indleder de danske roligans alle kampe med - befriende arrogant - at synge 'Fiiiire nul, fiiire nul, fiiiiiiiire nuuull'.

Det er en selvtillid, der er en stormagt værdig.

Lad det nu blive november, så vi kan slippe Hjulmands mentalitetsmonstre løs i ørkenen.