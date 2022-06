Kasper Hjulmand står over for de sværeste beslutninger i sin landstræner-æra – og vi vil finde ud af, om han har modet til at sætte handling bag sine alvorsord.

Hjulmand har 10.000 spørgsmål, han leder efter svar på, når de danske landsholdsspillere i aften løber ind på et udsolgt Stade de France i Paris-forstaden Saint Denis.

For stakken har hobet sig op i takt med, at de danske spillere snapper efter spilletid ude i de europæiske ligaer.

Kan man bruge en Martin Braithwaite, der ikke ser skyggen af spilleminutter i Spanien, til noget som helst? Hvor står Mikkel Damsgaard efter sit lange – og småbekymrende – sygdomsforløb?

Hvad hvis AC, når han engang lander i Barcelona, er så rusten, at han ikke kan spille sig ind i Barcas startopstilling? Har Hjulmand så viljen til at bænke ham og give Joachim Andersen pladsen? Lasse Vøge

Har Joakim Mæhle mistet sit offensive bid efter, at splinterne fra Atalantas udskiftningsbænk står side om side i den nordjyske popo? Jens Stryger har reelt været klubløs i et halvt år, Daniel Wass er aldrig kommet i gang under Diego Simeone i Atletico … og så videre, og så videre.

De fleste af disse spørgsmål vil blive besvaret mod først de franske verdensmestre – og i næste uge mod Østrig og Kroatien. Hvem kan bruges, og hvem falder igennem?

Og derefter får vi andre så svar på, om Kasper Hjulmand ‘har røv i buks’, som man siger på min hjemstavn.

For Hjulmand indledte disse landsholdsuger med at slå jernnæven i bordet og kræve, at de spillere, der slider, hurtigst muligt skal finde noget spilletid, hvis de skal med til Qatar til november.

Landstræner Kasper Hjulmand Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix Vis mere Landstræner Kasper Hjulmand Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

»Jeg har gjort det meget klart. Det har jeg også gjort klart i løbet af efteråret og gjorde det klart i marts. Jeg gør det klart nu,« lød det i Helsingør i mandags.

»Det er et skærpende udtagelseskriterium for mig, når vi kommer frem til november!«

Dermed er der sendt en presbold af sted mod 9-10 spillere i den nuværende landsholdstrup. Men den bold kan hurtigt rulle tilbage til Hjulmand selv.

For står han mon ved truslerne, når vi nærmer os november? Tør han sætte Joakim Mæhle af, hvis landsholdets målmaskine fortsat kukkelurer på Atalanta-bænken tre måneder inde i den nye sæson? Og beholder Yussuf Poulsen sin fremtrædende rolle på dette landshold, hvis han stadig starter ude i fire ud af fem kampe for Leipzig?

Og hvad hvis Andreas Christensen, når han engang lander i FC Barcelona, er så rusten, at han ikke kan spille sig ind i Barcas startopstilling? Har Hjulmand så viljen til at bænke nøglespilleren og give Joachim Andersen pladsen?

Ja, denne klummer flyder over med spørgsmålstegn. Og vi har ingen grund til at tro, at vores succesfulde landstræner ikke kan klare opgaven.

Men han står over for den sværeste beslutning i sine to år på posten, når han skal besvare spørgsmålet:

Tør du putte handling bag de hårde ord, Hjulmand?