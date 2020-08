Tirsdag aften spillede Yussuf Poulsen og resten af Leipzig-holdet mod PSG om en plads i Champions League-finalen på søndag.

Og finalen bliver uden dansk deltagelse. PSG var klart bedst og vandt uden problemer med 3-0.

Personlige fejl blev dyrt for Leipzig, og de var med til, at Yussuf Poulsen ikke fik ret mange bolde at arbejde med gennem de 90 minutter.

Hvordan klarede Yussuf Poulsen sig så i Champions League-semifinalen mod PSG? Her får du B.T.s dom.

Karakter: 6

Neymar og resten af PSG-holdet pillede pynten af Leipzig, men Yussuf Poulsen var bestemt ikke den dårligste på det tyske hold.

Danskeren havde svære arbejdsbetingelser i første halvleg, hvor han var Leipzigs eneste angriber. Alligevel havde Poulsen flere fine aktionr, hvor han vandt nogle nærkampe samt snuppede bolden fra PSG-spillerne i presspillet. Han var ligeledes den eneste, der kom frem til en stor chance.

Men karakteren kan ikke blive højere end seks, når ens hold ikke formår at gøre en Champions League-semifinale spændende på noget tidspunkt.

Det er helt klart positivt, at Yussuf Poulsen ikke blev flået ud i pausen, som to andre Leipzig-spillere gjorde. Julian Nagelsmann har stor tiltro til danskeren.

Derudover er det rigtig vigtigt, at danskeren ikke står svagest i billedet, når holdet har en svær aften. Jeg synes tværtimod, at Yussuf Poulsen var blandt de bedre hos Leipzig tirsdag aften anført af en god arbejdsindsats.

Yussuf Poulsen fik en god mulighed for at komme på måltavlen efter 25 minutter, da han fik serveret en aflevering skråt tilbage i feltet. Danskerns afslutning gik snært forbi den ene stolpe, og det vil irritere ham, at han ikke ramte kassen.

Derudover modtog landsholdsangriberen et dumt gult kort for brok, og han var faktisk lige ved at lave et frisspark, der kunne have kostet en tidlig tur i bad i kampens slutning.

Hvis vi isoleret ser på Yussuf Poulsen, så synes jeg faktisk, at pilen peger den rigtige vej. Han er fast mand på et hold, der spiller med i toppen af Bundesligaen og kommer længere end hold som Manchester City og Real Madrid i Champions League.

Derudover kan han se tilbage på en sæson, hvor han har scoret en del mål og har fået mere ansvar i truppen. Det er ikke så skidt endda.

Nogle gange må man erkende, at man møder et bedre fodboldhold, og det gjorde Leipzig tirsdag aften.