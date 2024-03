Ydmyget. Klædt af. Smadret.

Randers hånede næsten Lyngby i storsejren på 6-2 søndag, hvor udeholdet inviterede Vejle ind i overlevelseskampen.

Det var helt til grin fra David Nielsens tropper.

Her er B.Ts dom fra opgøret:

MOHAMMED FUSEINI

Få indfriet den købsoption, Søren Pedersen! Sportschefen i Randers må juble over, han fik hevet angriberen ind på en lejeaftale fra østrigske Sturm Graz.

Det er nemt nok at tage en hattrickhelt som det helt store hit, men han var en kilde til evig uro. Backen Oliver Olsen bejler også kraftigt til kampens top, for det var decideret lækkerier, han leverede både som oplægger og målscorer på et storspillede Randers-hold.

Var han på banen? Vi vil gerne give ham, at Lyngby-forsvaret solgte ham flere gange, men hans aktioner var hovedrystende undervejs. Han så klodset og tung ud og fik rodet sig ud i nogle absurde situationer. Den kamp skal han hurtigt glemme.

Havde det været en FIFA-kamp på PlayStation, havde David Nielsen kastet controlleren ud af vinduet og smadret fjernsynet. I stedet banker virkeligheden på.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Og av, av, av skal vi hilse at sige. Præstationen mod Randers var ynkelig, nu har Lyngby sparket døren ind for Vejle, der med en sejr over OB kan bringe sig tættere på redning. Efter fyringen af Magne Hoseth virker Lyngby som en synkende skude. Alle øjne er på Nielsen lige nu.

Lyngby-forsvaret havde taget både liggeunderlag og sovemadrasser med til Randers, for sjældent har et forsvar snorksovet så meget som, da Randers' Oliver Olsen bankede sin klassekasse ind til 2-0.

Muhammed Fuseini (til højre) og resten af Randers-offensiven var i hopla, da Lyngby blev ydmyget i Kronjylland. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Muhammed Fuseini (til højre) og resten af Randers-offensiven var i hopla, da Lyngby blev ydmyget i Kronjylland. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Ved første øjekast troede man, han var offside, for ingen kan da stå så fri i en Superligakamp. Men jo, jo, den var god nok. Og så kunne han banke den hårdt ind bag David Jensen.

Randers har nu bragt sig i en god position i nedrykningsspillet, hvor det helt store mål er at kunne spille med om den europæiske plads. Lyngby derimod... Ja, vi har været inde på det. Det ser virkelig skidt ud.

Sejren over Viborg virker til at have været en enlig svale, og det kan vise sig at blive et meget langt forår for David Nielsens tropper. Én ting er dog sikker: Nedrykningsdramaet lever i bedste velgående.