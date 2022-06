Lyt til artiklen

Parken skreg efter en dansk storsejr, men de måtte 'nøjes' med en bundsolid 2-0-triumf over Østrig. Danmark holdt fast i førstepladsen i sin Nations League-gruppe efter flotte mål og en storspillende fronttrio.

Først var det Jonas Wind, der bankede bolden ind til 1-0 efter oplæg af Joakim Mæhle. Og han var igen på spil, da han kombinerede med Andreas Cornelius, inden Andreas Skov Olsen sørgede for målet til 2-0.

Og så var nok en dansk sejr hjemme.

En stille aften for Danmarks sidste skanse. Han udstrålede ikke helt den sikkerhed, vi har været vant til. Det er der måske ikke så meget at sige til, for han havde tid til at blive iskold i kassen og blev aldrig testet sådan for alvor. Nu kan han i stedet tage på en velfortjent sommerferie.

Vestas, følger I med? Hjule-Nissen drejer uendeligt rundt. Manden generer flere watt end den vildeste vindmølle. Arbejdsraseri lyste ud af ham. Jo, jo, det lykkedes måske ikke altid lige så elegant, som han havde håbet på, men energien passer perfekt ind i Hjulmands plan.

(Ud: 63.) For helvede, han har været god i de her Nations League-kampe. Sukkerbolde, gode tacklinger, overblik, kølighed. Joachim Andersen er brandvarm på det danske landshold. Det vidste vi jo egentlig godt efter en stor sæson i Premier League. Det er næsten synd for ham, at VM ikke spilles lige om lidt - men mon ikke han stadig banker kraftigt på Hjulmands dør om et par måneder.

Hvis den nybagte far er lige så cool, når han skifter bleer, som han er på en fodboldbane, tegner det godt for hustruen derhjemme. Lige nu spekulerer vi alle på, hvornår han officielt får sin fremtid på plads, der efter alt at dømme er under varmere himmelstrøg. Og det er måske meget godt, for der er masser af iskold vand i de nordiske blodårer.

Uh, vi har alle mødt en spiller som Boilesen. For det kan da godt være, han ikke er så hurtig længere, men han er bare knaldhamrende rutineret. Det rigtige puf på det rigtige tidspunkt. Skulderen i ryggen, når dommeren ikke kigger. Sikkert også et par søde ord i øret på modstanderen, der ikke kan lade være med at blive påvirket. Krydr det med en kælen, velbalanceret venstrefod. Ja, så har du en godkendt præstation.

(Ud: 49.) Mæhle, Mæhle, Mæhle! Danskerne elsker ham mere, end han selv elsker DJ Faustix til karneval i Aalborg. Han blev smurt ind i kærligheden. Slip ham fri på den wingback… Wowsa! Fornemt oplæg til 1-0-målet. Parken kaldte på ham, som man engang kaldte på Messi i Barcelona. Nu er Messi så bare fra Østervrå, må vi forstå. Måtte udgå med en skade kort efter pausen. Her blev han hyldet nok engang.

Det danske landsholds S-tog, der besøger ethvert græsstrå i Parken, inden han hurtigt lukker af og stryger videre mod nye jagtmarker. Med det tempo, Højbjerg har haft i Nations League, ville der aldrig være nogen forsinkelser hos DSB med ham transportminister. Men han skal jo være vores statsminister.

(Ud: 76.) I anden halvleg lignede han i nogle minutter en mand, der gik i stå for at betragte Barack Obamas tilstedeværelse i København. Men resten af tiden var han kokken med alle de rigtige ingredienser, der ville få den tidligere amerikanske præsident til at vælge et pizzeria som spisested i den danske hovedstad.

(Ud: 45.) Det gik så hurtigt, at han måtte skubbe sin egen holdkammerat i Andreas Cornelius væk for - også - at komme forbi ham. Ikke alting blev ramt lige i tyrens øjne, men da han fik chancen, skulle han blot bruge en tæmning og en afslutning. Desværre blev han taget ud i pausen.

(Ud: 45.) Han kan godt ligne en fuld elefant i en skøjtehal, og mens Britt Bendixen næppe havde viftet med et 10-tal for udførelsen, var 35.000 mennesker i nationalarenaen ellevilde. Vi er næsten helt oppe i en topkarakter.

Han tilbyder sine services med samme iver som alle sælgerne på de sydeuropæiske strande i de kommende par måneder. Til forskel fra dem fik Jonas Wind solgt alle sine varer og kunne sagtens have afsat endnu en rygsæk med lækkerier i både luften og på jorden. Sikkert også under vandet, hvis det skulle være.

Når man bænker sit lands bedste fodboldspiller, Christian Eriksen, i en tællende kamp, har man - undskyld sproget - cojones. Også selv om fynboen har spillet alle tre andre Nations League-kampe. Men Hjulmand fik ret. Selvfølgelig gjorde han det. Hans mandskab har lige slået tre svære modstandere på 10 dage. Mod Østrig var der endda flere periferispillere. Det kalder på respekt.

---

Indskiftere:

(Ind: 45.) Som en flue i en flaske prøvede den spilletidsfattige angriber at kæmpe for sin plads på holdet og ikke mindst overbevise Kasper Hjulmand om, at landstræneren kan stole på ham. Ofte lykkedes det på en eller anden underlig vis som ved tilbagelægningen til Philip Billing, der var tæt på en scoring, men så var der også unødvendige handlinger, som da han prøvede at give sin modstander en tunnel.





(Ind: 45.) Så fik han endelig nogle minutter, den kære Billing. God energi og måske et mål, hvis han havde været en anelse mere skarp. Det siger alt om det danske holds bredde, når man lige kan smide en kommende Premier League-spiller på banen. Solidt.

(Ind: 49.) SKYYYYYYYD! Parken havde ikke glemt Strygers drømmeklasse i Wien forleden. Og selvom han gjorde klogt i ikke at følge det lystige hjemmepublikums opfordring fra midten af banen, var han solid og gav den fint som Mæhles afløser.

(Ind: 63.) Der er ingen halv Nelsson her. Forsvarsspilleren har vist sig frem som et godt alternativ til Hjulmands bagkæde.. Admiral Nelsson ligner en mand, der har sat alle sejl ind mod Qatar.

(Ind: 76.) Den danske stjernen fik et hvil og startede ude. Men da han kom på banen, gik Parken amok. Helt amok. En velfortjent hyldest til Eriksen, der satte punktum for en vild sæson. Nu skal vi så bare finde ud af, hvor han spiller henne, når landsholdet mødes igen...



UB