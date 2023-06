En voldsomt underholdende kamp med store chancer i begge ender blev til et halvskuffende 1-1-resultat for de danske drenge mod Slovenien i Ljubljana.

Halvskuffende, fordi det danske landshold igen viste sig uhyre nemt at ryste og skabe chancer imod, mens flere af de helt store profiler ikke ramte det forventede niveau - men et point i gruppens på papiret sværeste opgør er også nogenlunde at tage hjem på.

Herunder får du B.T.s dom over opgøret i Ljubljana.

Vi må åbenbart vænne os til at ryste i bukserne som en nervøs skoledreng under en fremlæggelse, når det danske landshold spiller landskampe i disse tider.



For hvor er det blevet ultralet at ryste Hjulmands tropper - og vi river os i håret over, hvad der er blevet af selvtilliden og den sprudlende fodbold fra EM i 2021 og VM-kvalifikationen.



Mod Slovenien haltede danskerne igen, igen længe efter i rystende usikker stil, og i omstillingerne fes værterne gennem det danske forsvar som en prut i et par boksershorts.



Det var flere gange tæt på at blive til en bremsestreg, da rutinerede kræfter som Kjær, Schmeichel og Andreas Christensen i dag var langt fra at være de noter, vi burde kunne læne os op ad, når vi vakler.



Så vi må bare gentage: Der er nok at arbejde på for det danske landshold anno juni 2023, selv om der retfærdigvis også var chancer til mere end et point mandag, og det ene point er udmærket på gruppens sværeste udebane.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

I slutningen af den frygtelige første halvleg, hvor Danmark vel knap havde fået et ben til jorden, sendte Hjulmand både Mikkel Damsgaard og Mathias Jensen til opvarmning med tilhørende instrukser.



Men med ét scorede Rasmus Højlund, og så afblæste Hjulmand sine planer for at rette op på den slatne danske halvleg, der indtil den pludselige danske scoring havde været tættere på 2-0 end 1-1.



Danmark skiftede igen ikke ud i pausen efter en halvleg langt under forventet niveau, og vi tillader os at undre os over, at den første udskiftning først kom efter 58 minutter trods udligningen.

Foto: Borut Zivulovic/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Borut Zivulovic/Reuters/Ritzau Scanpix

Med 1-1 mod Slovenien er Danmark nu på syv point efter fire kampe mod Finland, Kasakhstan, Nordirland og slovenerne.



Ja, smag lige på den.



Ikke synderligt imponerende afkast, og derfor er der nok en gang lidt at tænke over for Hjulmand frem mod næste samling i september, hvor der venter kampe mod San Marino og Finland.



For spillerne venter nu en tiltrængt ferie efter endnu en maratonsæson for de fleste, der må have stærkt brug for at lade batterierne op igen.



Lige om lidt går det nemlig løs på ny i klubberne - og flere skal måske endda finde ny arbejdsgiver over sommeren.