Det er fuldstændig utroligt, at en så dygtig og ærgerrig angriber som Rasmus Højlund nu med 11 Premier League-optrædener på cv'et stadig er målløs i ligasammenhæng. Højlund-komplekset, kan vi snart kalde det.

Lige så absurd er det, at Scott McTominay nu med aftenens to scoringer er topscorer i Manchester United, som vandt onsdagens dramatiske møde mod Chelsea med 2-1. Herunder får du B.T.s dom over Rasmus Højlunds præstation.

»De ønsker ham det bedste. Det er der absolut ingen tvivl om.«

Sådan lød ordene fra kommentator Peter Grønborg, da Rasmus Højlund blev skiftet ud i det 84. minut. Det var nemlig til klapsalver fra publikum på Old Trafford.

Højlund manglede lige det sidste på grønsværen i den bedste engelske fodboldrække, hvor han igen, igen var tæt på at komme på tavlen.

Han står de rigtige steder i det lille felt og levere altid en vild arbejdsindsats, men målet måtte vi igen se langt efter fra den ellers så ærgerrige dansker.

Foto: Oli Scarff/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Oli Scarff/AFP/Ritzau Scanpix

Der var spillet få minutter, da Rasmus Højlund blev spillet fri i en spids vinkel i Chelsea-feltet.

Prompte afsluttede den unge danske langs jorden og gik efter den lange stolpe.

Det var tæt på, vi fik Højlunds første scoring i Premier League at se, men det var også rigtig godt snuppet af Chelsea-keeper Robert Sanchez.

Du kan se chancen i videoafspilleren øverst i artiklen.

Foto: Oli Scarff/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Oli Scarff/AFP/Ritzau Scanpix

I det 57. minut viste Rasmus Højlund hvilken enorm styrke, at han besidder.

I en kamp om bolden mod Chelseas Moises Caicedo, nåede Caicedo at hive og flå i danskeren - og nærmest kravle op på Højlunds ryg.

Det lykkedes dog aldrig Caicedo at komme i nærheden af bolden, da Højlund simpelthen var for stærk.

Det var fantastisk og se, og med tiden vil Højlund helt sikkert kunne bruge denne enorme styrke til at komme først på bolden i trængte situationer i modstanderens felt, der nok skal føre til scoringer på et tidspunkt.

Endnu en godkendt arbejdsindsats af Rasmus Højlund, der efterhånden kan få et kompleks opkaldt efter sig, hvis måltørken fortsætter til trods for de fine præstationer.

Det er nemlig vildt at se, at han med de gode løbemønstre, fine placeringer og enorme fart ikke får bold i nettet - og det er efterhånden en gåde, hvorfor det ikke sker.

Han kan dog glæde sig over, at Manchester United med sejren kravler op på en sjetteplads i skrivende stund, og nu kun er tre point bag Manchester City i tabellen.

Næste mulighed for at komme på scoringstavlen for Rasmus Højlund bliver, når han og Manchester hjemme tager imod Bournemouth lørdag eftermiddag.