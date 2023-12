Rasmus Højlund fik hele stadion til at eksplodere, da han endelig scorede sit første Premier League-mål og dermed sikrede Manchester United en 3-2-sejr over Aston Villa.

Herunder får du B.T.s dom over de to United-danskeres præstation:

Han stod til at få en elendig karakter. Efter en forfærdelig indsats.

Men Rasmus Højlund lukkede (omsider) munden på alle kritikerne, da han fik hele Old Trafford til at selvantænde med sit første Premier League-mål 10 minutter før tid.

Der var faktisk ikke ret meget, der fungerede for danskeren i tirsdagens kamp. Dårlige førsteberøringer, fejlplaceringer og en anonym tilværelse i front.

Men alt dette er jo komplet ligegyldigt, når han på den måde sikrer sit hold tre point. Chapeau, Rasmus!

Tilbage i startopstillingen efter sin skade. Og så med en sejr. Men o.k., det er så næsten også det eneste, han kan juble over.

Leverede generelt en sløj præstation. Forsøgte at sætte noget op med den udskældte United-offensiv et par gange, men det blev bare aldrig det helt store sus. Faktisk tværtimod.

Foto: Oli Scarff/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Oli Scarff/AFP/Ritzau Scanpix

Højlund har haft gang i et absurd kompleks. 600 millioner kroner har englænderne kastet efter den danske angriber, og han havde – inden aftenens kamp – kvitteret med lige nøjagtig NUL mål i Premier League.

Det gigantiske pres på danskerens skuldre er dog blevet en smule mindre efter den forløsende scoring.

Men også kun en smule.

For han har stadig selv sat klubben i en situation, hvor man må forvente, at den kommer til at lede efter en konkurrent til angrebet i det kommende transfervindue. Alt andet vil faktisk være overraskende.

Foto: Oli Scarff/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Oli Scarff/AFP/Ritzau Scanpix

Den engelske presse har haft et stort fokus på Højlunds kompleks de seneste uger. Og noget tyder på, at han var dødtræt af at høre på det.

For den jubelscene, som danskeren fandt frem efter sit første Premier League-mål, glemmer folk ikke lige foreløbig. Han var på grænsen til tårer.

Danskeren gik nemlig fuldstændig amok, og der kan ikke være én eneste, der så kampen, som er i tvivl om, hvad den scoring betød for ham.

ALT!

Foto: Carl Recine/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Carl Recine/Reuters/Ritzau Scanpix

Én kamp tilbage på denne side af nytår for Manchester United. Og dermed også en sidste chance i år for Rasmus Højlund og Christian Eriksen til at vifte en smule mere med de rød-hvide farver i det engelske.

Førstnævnte har fået den forløsende scoring i hus, men for hans egen skyld vil det være en RIGTIG god idé at gøre det samme mod Nottingham Forest lørdag.

Ellers kommer han nok stadig til at høre lidt for det her efterår resten af sæsonen.