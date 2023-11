FC København er ubesejrede mod selveste Manchester United i Champions League, når holdene spiller i Parken.

Man skulle tro, at det ville være umuligt, når de to mandskaber har mødt hinanden to gange i nationalarenaen, men ak, også i den anden kamp chokerede FCK gæsterne fra Manchester United og egentlig hele Europa med en sejr på 4-3!

Det var og er fuldstændig vanvittigt. Denne her sejr vil alle snakke om i mange år. Også i udlandet.

Det så ud, som om han havde et horn i siden på sin tidligere klub, som ikke troede nok på ham. En toptændt Rasmus Højlund kom flyvende i gang med kampen, og der var kun gået seks minutter, da han satte sit første mål ind. Og inden der var gået en halv time, var han dobbelt målscorer, og man troede, at det skulle være en af de aftener, hvor én mand stjal hele showet. Det gjorde Rasmus Højlund så også – men kun for Manchester United.

Eriksen bandt det hele sammen på fornem vis med mange sikre pasninger op på sine medspillere, men der kom aldrig noget magisk ud af fynboen, som dog også lå langt nede på banen og derfor sjældent blev involveret på den sidste tredjedel af banen. Frustrationerne lyste ud af ham, da FCK fik straffespark, og hjemmeholdets spillere ville undgå ny manipulation fra Garnachos side, og så endte Eriksen og Diks i et stort skænderi. Pillet ud i pausen for at få mere defensiv kraft ind efter udvisningen af Rashford.

Den første halvleg vil gå over i historiebøgerne. Det er næsten nemmere at tale om, hvad der ikke skete. Der var baneløber, nyt spilafbrud grundet et ildebefindende hos en tilskuer, VAR samt rødt kort, straffespark og mål. Hele fire af dem. Og sågar hele 13 minutters tillægstid. Hold nu op, hvor var det høj, høj klasseunderholdning, man fik i den udsolgte Parken. Men se lige på resultatet, anden halvleg var faktisk federe!

En vigtig fodboldkamp i København er ikke bare spillet på banen, og cheftræner hos FC København, Jacob Neestrup, havde da også lidt provokerende over for de engelske fans proklameret – dog også med respekt – at der ventede dem en 100 gange mere intens stemning i Parken i forhold til Old Trafford – 'the theatre of dreams' som det ikoniske stadion også kaldes, men som aldrig kommer til at gynge i 90 minutter.



Som ekstra salt i det sår lavede FC Københavns fans en kæmpe tifo med teksten 'your theatre of nightmares' med billeder fra holdenes seneste møde på samme plæne, da det løverne vandt med 1-0 i 2006.

FC København skal nu en tur til München, der har gjort rent bord i alle de fire første runder og på alle måder er skræmmende. Men inden man af den grund lukker kisten på Neestrups mandskab i det opgør, er der også noget ret så interessant og positivt at tage med i udvikling. For Bayern München er gået videre fra gruppen inden mødet med danskerne, og derfor kan man fra dansk side håbe, at de vil fokusere mere på den hjemlige liga, hvor det ikke går lige så godt. Og så er der pludselig mulighed for en historisk Champions League-sæson for et dansk hold. De skal 'bare' beholde andenpladsen.