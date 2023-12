Ned på jorden igen: Manchester United var uden Rasmus Højlund, da storklubben tabte 2-1 i en slatten indsats mod Nottingham Forest med en anonym Christian Eriksen på banen.

Herunder får du B.T.s dom over United-danskerens præstation:



Halloooo, Christian, er du der?

Landsholdets rutinerede superstjerne leverede en pligtopfyldende, men ganske usexet og anonym indsats på United-midtbanen i en rodet forestilling, som han ikke formåede at få greb om.

Dem har vi set for mange af i denne sæson, de lidt grå præstationer, fra Eriksen, som dog heller ikke har nemme arbejdsbetingelser på et skadesramt og formsvagt mandskab, der ikke formåede at bygge videre på 3-2-sejrsopturen 2. juledag mod Aston Villa.

Men uanset hvad: Stort set ingen mindeværdige eller afgørende aktioner med dansk afsender over 90 minutters fodbold - altså bort set fra en afbrænder i kampens sidste sekund. Det er ikke godt nok, når man har fynboens evner og cv.

Bedst som man havde sat sig til rette for at være klar til at følge, om Rasmus Højlund kunne følge op på sin forløsende sejrsscoring mod Aston Villa 2. juledag, kom den nedslående melding: Den danske angriber var syg og ude af truppen.

Dermed måtte Manchester United undvære deres unge danske bomber, som ellers må have være sprængfyldt med selvtillid og gåpåmod, efter at han fik sparket dæmonerne væk med sit længe ventede første Premier League-mål for De Røde Djævle.

Fra start i kampen var sidemakkeren purunge Kobbie Mainoo. I pausen kom så den skotske bulderbasse Scott McTominay ind ved siden af Christian Eriksen i Manchester Uniteds maskinrum.

Her har United-danskeren efterhånden haft en håndfuld skiftende makkere i sæsonen. Det er noget rod, og det smitter af på banen, hvor Manchester United (for) ofte har svært ved at få styring på kampene. Det lykkedes heller ikke i aftes i Nottingham, hvor storholdet skuffede på ny.

Puha, Manchester United. Efter en hektisk periode frem mod og hen over julen, kan holdet puste ud og se frem mod 2024. Men det er med en grim smag i munden, selvom kamppausen nok er meget tiltrængt (næste opgave er i FA Cup den 8. januar).

Erik ten Hags mandskab, som er nede på 7.-pladsen og ude af Europa, er foruden sygdom til Højlund plaget af et hav af skader til verdensstjerner som Casemiro, Shaw, Mount, Martial og Martinez.