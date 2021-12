ENDELIG! Så fandt Bashkim Kadrii netmaskerne igen efter tre måneders måltørke, da OB tog første stik i pokalkvartfinalen mod Randers.

Det var Mads Frøkjær, der allerede efter otte minutter sendte Kadrii i dybden. Angriberen lokkede Patrik Carlgren lidt ud af målet, og selvom vinklen blev spids, sendte Kadrii den sikkert ind bag Randers-keeperen, så de 800 medrejste OB-fans kunne juble - og blot sekunder senere hylde Lars Høgh, som de efterhånden har gjort det til en tradition efter 8:17.

Kadrii var på spil igen fem minutter før pausen. Jens Jakob Thomasen sendte en lang bold i dybden. Simon Piesinger mistimede sin clearing, og så var Kadrii fri til indlæg, der via en Randers-spiller fandt Frøkjær. 2-0 til OB.

Tosin Kehinde brændte et straffespark fem minutter inde i anden halvleg, og det satte tonen for en målløs anden halvleg. Herunder kan du læse B.T.s dom over kampen:

Det var ikke den gamle Kadrii. Men det var Kadrii med mål i støvlerne for første gang siden Roskilde-kampen 1. september. Hele OB-slænget stormede hen og omfavnede Kadrii i en forløsende krammer, da angriberen endelig kom på måltavlen med et flot mål fra en spids vinkel. Kort forinden havde han ellers brændt en større chance, så det lignede endnu en ørkenvandring. Der var lidt for meget hæl og tå, som ikke fandt medspillerne trods deres skrigende orange outfit. Skorpionsparket midt i første halvleg skal dog fremhæves, da det satte en fin omstilling i gang. Nu skal Kadrii bare fortsætte i samme spor.

​

Der var ikke mange billeder til scrapbogen for Kamara, der slet ikke kunne finde den fremragende målform, han ellers har vist de seneste uger med fire mål i tre kampe. Søndag aften var fødderne kolde flere gange i første halvleg. Mikkel Kallesøe leverede fornemt forarbejde, men Kamara hamrede den over mål fra kort afstand. Få minutter senere var den gal igen, da han skød en løs bold over mål, selvom Hans Christian Bernat var halvvejs i jorden efter et forfejlet boksforsøg. Det var ikke Kamaras aften.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Randers (4-4-2)

Patrik Carlgren 2

Mikkel Kallesøe 3 (Ud: 46.)

Simon Piesinger 2

Jesper Lauridsen 2

Oliver Bundgaard 2

Tosin Kehinde 3 (Ud: 83.)

Lasse Berg Johnsen 3

Vito Hammershøy-Mistrati 3 (Ud: 83.)

Jakob Ankersen 3 (Ud: 62.)

Stephen Odey 3

Alhaji Kamara 1 (Ud: 62.)

---

Tobias Klysner 3 (Ind: 46.)

Simon Tibbling 3 (Ind: 62.)

Nicolai Brock-Madsen 3 (Ind: 62.)

Filip Bundgaard UB (Ind: 83.)

Vincent Onovo UB (Ind: 83.)

OB (4-2-3-1)

Hans Christian Bernat 4

Nicholas Mickelson 3 (Ud: 75.)

Kasper Larsen 4

Alexander Juel Andersen 4

Jørgen Skjelvik 4

Jens Jakob Thomasen 4

Aron Thrándarson 4

Emmanuel Sabbi 3 (Ud: 62.)

Mads Frøkjær-Jensen 4 (Ud: 75.)

Issam Jebali 4 (Ud: 87.)

Bashkim Kadrii 4 (Ud: 87.)

---

Moses Opondo 3 (Ind: 62.)

Robin Østrøm UB (Ind: 75.)

Troels Kløve UB (Ind: 75.)

Ayo Simon Okosun UB (Ind: 87.)

Max Fenger UB (Ind: 87.)

Av, av, Kehinde. Stolpen var i vejen på kantspillerens skidt udførte straffespark, der kunne have bragt Randers tilbage i kampen kort efter pausen. Hans Christian Bernat var ellers gået til den rigtige side, men havde næppe nået bolden, havde skuddet været indenfor rammen. Det var Alexander Juel Andersen, der begik straffe, da Stephen Odey sparkede bolden på armen af midtstopperen, men Juel Andersen slap med skrækken og kan passende sende julekort til Kehinde som tak.

Der var budt på gratis bold i Randers i den råkolde decemberkulde. Fansene i begge ender varmede sig med romerlys før kampstart. Det i sådan en grad, at banen var fuldstændigt indhyllet i røg i kampens indledning, inden røgen langsomt drev op og ud af stadion. Hans Christian Bernat må have haft det, som hvis han havde været på brunt værtshus lidt længere inde ad Viborgvej mod centrum af Randers.

Reglen om udebanemål er afskaffet, men 2-0-sejren søndag aften giver OB det bedste udgangspunkt inden næste weekends retur opgør hjemme i Odense, hvor semifinalepladsen skal uddeles. Samtidig må Kadriis mål give blod på tanden hos angriberen, der bare skal bygge på. Omvendt står Randers foran en hård opgave, hvis 'hestene' skal have mulighed for at genvinde pokaltitlen. I første omgang gælder en midtugekamp i Europa mod hollandske Alkmaar.