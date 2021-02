Martin Braithwaite fik sin første startplads i La Liga i 2021 onsdag aften.

Danskeren strålede i anden halvleg med hele to oplæg. Først til Lionel Messis føringsmål og senere til Jordi Alba. Det var nok til, at Barcelona kunne notere en 3-0-sejr over Elche.

Det er helt ærligt svært at blive klog på Martin Braithwaites spil i Barcelona.

Han var skidt kørende, inden han gik amok i anden halvleg med sine to flotte assister. Det var som nat og dag.

Til tider virkede som om, at han næsten blev ignoreret af sine holdkammerater, når han prøvede at sætte sig selv i scene til en aflevering.

Det slog dog ikke danskeren ud. Og det må man bare give ham. Han fortsatte ufortrødent.

Først lavede han en helt forrygende assist til Lionel Messi, og bare det faktum burde være nok til at juble over danskeren. For dér gjorde han en afgørende forskel.

Det samme med hans kølige og kontrollerede oplæg til Jordi Alba. Her var Messi selvfølgelig også involveret. De to oplæg ændrede alt for danskeren.

For så var det lidt lige meget, at de andre ikke altid fandt ham i hans løb. For det gjorde Lionel Messi. Holdets ubestridte stjerne havde et godt øje til danskeren. Og det fungerede i de 75 minutter på banen, som den danske landsholdsspiller fik.

Og så var alt andet ligegyldigt.



Karakter: 4

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Et oplæg til Lionel Messi? Så bliver det vel næppe bedre for en fodboldspiller.

Han kombinerede helt genialt med Messi til 1-0-målet kort efter pausen. Her serverede han bolden lækkert til rette for argentineren. Og så med hælen endda!

Det var flot. Rigtig flot.

Hvis vi tager Lionel Messi ud i ligningen, så var det ikke meget, de andre Barcelona-spillere havde lyst til at spille Braithwaite. De ville hellere prøve en langt sværere aflevering end at give den til danskeren i dybden.

Det kan kun være pil op for danskeren efter sejren over Elche. Han må alligevel føle sig godt tilfreds, når han kunne se folk omkring sig blive skiftet ud, mens træner Ronald Koeman gav danskeren lang snor på banen. Først da kampen var afgjort, blev han taget ud.

Og hvis træneren er tilfreds, så skal det nok blive mere spilletid til Braithwaite fremadrettet i dette forår.

Jo, jo, du kan sagtens argumentere for, at han ikke gled elegant ind i spillet i løbet af kampen.

Men lad os se på status: To oplæg, en Barcelona-sejr og 75 minutter på banen.

Jeg tror, han sover godt i aften.