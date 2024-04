Der er ikke noget hold i verden, der kan smide en sikker sejr væk, som Manchester United. Rasmus Højlund og Christian Eriksen indtog søndag de uheldige roller ved at være en del af et United-mandskab, der på pinlig og grotesk vis smed en 3-0-føring mod Coventry fra den næstbedste engelske foldboldrække.

I FA Cup-semifinalen styrede Manchester United mod en stensikker sejr, indtil de fuldstændig overlod alt initiativet til Coventry, der på utrolig vis kom tilbage via fantastisk fight og en vild tro på egne evner. 3-3 endte kampen i den ordinære spilletid, og det samme var stillingen efter to gange 15 minutters forlænget spilletid. Derfor skulle det hele afgøres i en straffesparkskonkurrence.

Og her scorede opgørets tre danskere sikkert på deres forsøg, hvor Rasmus Højlunds afgørende straffespark sendte Manchester United i FA Cup-finalen.

Herunder får du dommen over danskernes præstationer:

Det er sjældent at se, at en startende spydspids nærmest ikke har en afslutning i opgøret, der endda også inkluderer en gang forlænget spilletid. Det var dog desværre tilfældet for Rasmus Højlund i en semifinalekamp, der var umulig at blive klog på.

Som oftest var Højlund ikke engang en del af opspillet eller var med til at lave de små afleveringer omkring modstanderens felt. De aktioner, som han spillede en rolle i, skulle han selv kreere.

Det må være voldsomt frustrerende for Højlund, der ikke er kommet på tavlen siden midten af februar. Men den danske landsholdsspiller får ved Gud da heller ikke meget at arbejde med.

Alt dette vil vi dog nok ikke huske så meget tilbage på, eftersom Rasmus Højlund tog det helt store ansvar og scorede sikkert på det afgørende straffespark, der sendte Manchester United i finalen mod Manchester City.

Foto: Andrew Couldridge/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Andrew Couldridge/Reuters/Ritzau Scanpix

I det 72. minut fik Eriksen muligheden for at få lidt minutter i benene. Det viste sig at blive til nogle horrible minutter for den danske midtbanegeneral, da United løb rundt som hovedløse høns og forærede et hav af chancer til Coventry.

Eriksen er ikke ligefrem kendt for sine defensive egenskaber, og det var pludselig det, der var brug for hos De Røde Djævle, da modstanderen reducerede til 2-3, kort efter Eriksen kom på grønsværen.

Ondt blev til værre med Coventrys 3-3-scoring, da Eriksen var tiltænkt en rolle som spilstyrer, der stille og roligt skulle køre kampen hjem. Det må være det værste indhop, som Christian Eriksen nogensinde har haft.

Han skal dog have kredit for at sende sit straffespark sikkert i kassen.

Foto: Ian Kington/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Ian Kington/AFP/Ritzau Scanpix

Katastrofen lurede, da Casemiro gik frem til straffesparkspletten for at tage Uniteds første spark.

Et komplet elendigt udført spark sad lige midt i målet og blev med lethed snuppet af Coventry-keeperen.

Kort efter var det svært ikke at trække på smilebåndet, da den 24-årige dansker Victor Torp kanonerede sit straffespark op i hjørnet for Coventry.

Der var nok ikke mange, der havde troet, at danske Victor Torp skulle få en rolle i aftenens vanvidskamp.

Den 24-årige midtbanespiller blev skiftet ind for Coventry i anden halvleg og var lige ved at få en hovedrolle, da han med helflugter lige ude foran United-feltet bragede bolden mod målet. United-keeper Andre Onana måtte op med en verdensklasseredning for at holde danskerens forsøg væk fra netmaskerne.

Stillingen var på det tidspunkt 3-2 til Manchester United, så sikke en historie det havde været, hvis Victor Torp havde sparket den bold op i målhjørnet.

Samme Torp troede, at han havde afgjort opgøret i det 120. minut, da han modtog bolden fra Haji Wright i feltet og sparkede bolden sikkert ind med en kølig inderside. Danskeren og Coventry-spillerne gik fuldstændig amok, men desværre for Torp og Championship-mandskabet blev scoringen trukket tilbage, fordi Wright befandt sig i en offside-position, da han modtog bolden. Dét moment blev altgørende for kampen.

Foto: Andrew Couldridge/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Andrew Couldridge/Reuters/Ritzau Scanpix

Det havde været en historisk ydmygelse, hvis Manchester United havde misset finalen på den måde, som næsten var tilfældet i en fuldkommen vanvittig semifinale.

Danskerne i opgøret endte alle med at spille hovedroller, men det var Rasmus Højlund, som kunne le sidst, da han sikkert sparkede Manchester United i finalen mod de evige rivaler fra Manchester City.

Her kommer Højlund, Eriksen og resten af United-mandskaben ikke til at have en chance, hvis niveauet er så lavt, som det var til tider i semifinalen mod Coventry, der havde adskillige muligheder for at snuppe sejren.

Finalen spilles på Wembley 25. maj.