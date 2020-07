AGF tabte et stort skridt i sølvkampen med FCK, da det torsdag aften blev til et 0-1-nederlag til AaB i Aalborg.

Frederik Børstings første halvlegs-scoring blev afgørende.

AGF fik undervejs vist Nicolai Poulsen ud.

AaB glider med sejren op på Superligaens femteplads.





Hvorfor har de gemt ham væk så længe i Aalborg?? Robert Kakeeto bidrager med noget ægte ugandisk stål på den AaB-midtbane - og nøj, hvor han klæder holdet! Gode lunger, stærke afleveringer og masser af syngende tacklinger. Hvad mere kan man bede om?

Karakter: 8





Det gør ondt at banke et ungt stortalent i hovedet, men der er desværre ingen vej udenom. Indledte kampen med en for kort aflevering tilbage til Eskelinen - den slap han billigt fra. Senere i første halvleg gentog han kunststykket - og denne gang var det fatalt og førte til Frederik Børstings 1-0-scoring. Han spillede sig dog flot op i anden halvleg.

Karakter: 4

AaB (3-4-3)

Jacob Rinne 7

Jores Okore 6

Rasmus Thelander 7

Mathias Ross 7

Kristoffer Pallesen 6

Robert Kakeeto (ud. 89) 8

Iver Fossum 7

Jakob Ahlmann (ud. 89) 7

Søren Tengstedt (ud. 72) 7

Patrick Olsen 7

Frederik Børsting (ud. 61) 7

Tom van Weert (ind. 61) 6

Kasper Kusk (ind. 72) ub

Magnus Christensen (ind. 89).

Patrick Kristensen (ind. 89)

AGF (4-3-3)

William Eskelinen 8

Casper Højer 6

Frederik Tingager 6

Sebastian Hausner 4

Kevin Diks (ud. 74) 6

Bror Blume (ud. 74) 5

Nicolai Poulsen 4

Benjamin Hvidt (ud. 64) 6

Jacob Ankersen (ind. 64) 6

Nicklas Helenius (ud. 75) 5

Jon Thorsteinsson 6

Albert Grønbæk (Ind. 64) 7

Patrick Mortensen (ind. 64) 6

Mustafa Amini (ind. 74) ub

Alexander Munksgaard (ind. 74) ub

Frederik Ihler (ind. 75) ub

De vilde unge

Sjældent har der været så mange unge spændende danske spillere i Superligaen. AC Horsens 16-årige kæmpetalent Jeppe Kjær er det mest åbenlyse eksempel, men der var også masser af sprødt talent på grønsværen i Aalborg. Søren Tengstedt, Mathias Ross, Sebastian Hausner, Benjamin Hvidt. Det er skønt - og lover godt for den kommende sæson.

AaB møder AGF i Superligaens runde 32 i Aalborg Portland Park, torsdag den 9. juli 2020.

Nordjysk kryptonit

AGF har været SÅ imponerende i denne sæson - bare ikke når modstanderen har heddet AaB, som er blevet David Nielsens hademodstander. Torsdagens nederlag var tredje gang på en måned, at aarhusianerne gik fra banen med nul point efter en kamp mod AaB. Og AGF's nordjyske kryptonit kan have slukket de aarhusianske sølvdrømme.

AaB møder AGF i Superligaens runde 32 i Aalborg Portland Park, torsdag den 9. juli 2020.

Der er liv efter Andersen

I Barcelona taler de om Messi-dependencia (Messi-afhængighed). I Aalborg har man i de seneste sæsoner kunnet tale om en Andersen-dependencia. Lucas Andersen har været det absolutte offensive på AaB-holdet i et par sæsoner. Men i optaktsshowet ville en skadet Andersen ikke garantere, at han stadig var i AaB i den kommende sæson. Derfor må dagens helstøbte nordjyske indsats have lunet ekstra meget hos AaB-fansene.