Fra himmel til helvede. De danske fodboldkvinder var blot et kvarters penge fra at vinde over de spanske verdensmestre, men til sidst gik det fuldstændig galt, og Spanien vandt kampen 3-2.

Herunder får du B.T.s dom over danskernes præstation.

Fantástico! Det er vel nok det ord, der bedst kan beskrive Janni Thomsens præstation. Den danske forsvarsspiller var iskold og bankede TO kasser i mål, som var det ingenting.

Første mål kom efter blot fem minutter, da hun på fornem vis headede bolden i kassen, og efter 72 minutter fik hun en friløber.

Der er hun sikker som amen i kirken, og så troede hun og resten af det danske landshold, at den sensationelle sejr var hjemme.

Men festen blev totalt ødelagt, så lige nu er hun nok fuldstændig ligeglad med sin flotte præstation.

Janni Thomsen var flyvende og scorede to mål. Foto: Borja Suarez/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Janni Thomsen var flyvende og scorede to mål. Foto: Borja Suarez/Reuters/Ritzau Scanpix

Hun spillede egentlig en ganske fornuftig kamp, men efter 74 minutter gik det galt.

På et hjørnespark gik det danske forsvar totalt fejl af hinanden, og så kunne Irene Paredes score til 1-2.

Blot to minutter senere skete det igen. På endnu et hjørnespark var Paredes igen på pletten, da Ballisager slet ikke fulgte sin mand.

Endnu værre blev det, da Spanien scorede målet til 3-2, og sensationen udeblev. Det SKAL Danmark og Ballisager kunne gøre bedre, hvis man skal gøre sig nogle forhåbninger om at drille Spanien.

Fra himmel til helvede, lyder ordsproget, men denne gang var det omvendt. Troede vi i hvert fald.

Efter knap 70 minutters spil fik Kathrine Kühl en bold skudt op på armen med en meters afstand, og så pegede kampens dommer på pletten.

Der skulle aldrig være fløjtet, men da VAR ikke bruges i disse kvalifikationskampe, var der ikke noget at gøre. Eller jo, det var der faktisk.

For Maja Bay i det danske mål kastede sig til den rigtige side og reddede på fornemste vis skuddet fra spanske Mariona Caldentey. Alligevel føler Bay nok, at det var lidt af et helvede, at hun få minutter senere lukkede tre mål ind.

Straffesparket blev reddet, men alligevel gik det galt. Foto: Borja Suarez/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Straffesparket blev reddet, men alligevel gik det galt. Foto: Borja Suarez/Reuters/Ritzau Scanpix

¿Qué ha pasado?

Ja, hvad skete der egentlig lige dér, må de spanske verdensmestre have tænkt, da de efter blot fem minutters spil lod Janni Thomsen heade bolden i mål til 1-0.

Der gik et sug gennem tilskuerne på det næsten fyldte stadion, der pludselig blev stille, som var de til gudstjeneste i Sagrada Família.

Dén havde de ikke set komme.

De danske kvinder lever fortsat i EM-kvalifikationen, og trods dagens resultat ligger de fortsat toer i gruppen.

Næste opgave venter i juli, hvor Danmark møder gruppens nummer tre og fire, Belgien og Tjekket.

Og skulle alt gå efter planen, ja så kan danskerne forhåbentlig booke en plads ved EM-slutrunden, der spilles næste sommer.

Så gem bare de danske flag og landsholdstrøjer, du alligevel skal finde frem om lidt.