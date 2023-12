Wow. Hvis du er groggy efter den her slagudveksling, så forstår vi dig.

For det stak fuldstændig af, da Brøndby og AGF tørnede sammen i en testosteron-udladning af en anden verden, hvor Brøndby endte med at bukke under og ryge ud af pokalturneringen.

Her får du B.T.s dom over pokalkvartfinalen på vestegnen, hvor AGF sikrede den samlede sejr og semifinalen med 3-2 efter 2-1 i søndagens intense brag, hvor Brøndby ikke fik skabt nok til sidst.

Han har været en mundfuld for de fleste Superliga-defensiver i denne sæson, og AGF kunne slet ikke gabe over Brøndby-angriberen i dag.



Konstant jagtende, ofte teknisk stærke aktioner og altid et faremoment for sine modstandere - søndag krydrede han det hele med at være stærkt involveret i 1-0-målet, inden han på overlegen teknisk vis lagde 2-0 i kassen.

Han er en af de bedste spillere på AGF-holdet, men i dag løste han ikke sine opgaver.



Og særligt ved Brøndbys 2-0-scoring missede han sin markering af Mathias Kvistgaarden, der efter et for langt indlæg blev efterladt som Palle alene i verden, da Divkovic sendte bolden retur ind i feltet til Kvistgaarden.



Det var pligtforsømmelse af Mølgaard, der som én af fire mand blev flået ud i pausen.

Kryds en løsladelsesfest i rockerklubben med udsigten til fri buffet på Restaurant Flammen, og så har du nogenlunde det testosteron-niveau, som AGF og Brøndby gik på banen med søndag.



Det startede i de første minutter med en brydekamp mellem to af Superligaens hårdeste hunde: Altid (over-)tændte Sean Klaiber og altid provokerende Nicolai Poulsen, der kæmpede om den bedste plads i feltet på de dødfarlige AGF-dødbolde.

Og siden fortsatte det med syngende dueller, tacklinger og svinske detaljer mellem de to hold - og når selv duksen Nicolai Vallys kommer alt for sent og hamrer forsvarskæmpen Tingager ned, så ved man, at der har været smæk på i en kamp med over 30 (!!) frispark.

Selv mellem trænerne var der drama, så det var en underholdende kamp at se på, og tilskuerne levede sig i den grad med i dramaet. Fed kamp - hvor AGF endte med at slå hårdest og sende Brøndby ud i bad standing.

Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

45 minutter var spillet - og så var AGFs føring på 2-0 fra det første opgør pist væk og neutraliseret efter en forfærdelig første halvleg, hvor det blev til et selvmål fra AGFs Felix Beijmo og et flot angribermål af Kvistgaarden.



Og dét reagerede AGF-træner Uwe Rösler markant på ved at bruge FIRE af sine fem udskiftninger i pausen - og tre minutter inde i anden halvleg gav det pote: 1-2 til AGF efter en dødbold, hvor Patrick Mortensen fik sendt bolden over stregen og sikret avancementet.



Flot mod af AGF-træneren, der kan se tilbage på et imponerende efterår, hvor det er blevet til pokalsemifinale og en fjerdeplads i en tid, hvor skaderne er væltet ned over aarhusianerne.

Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

God jul og godt nytår. Det kan spillerne fra begge lejre - hvis de da er på talefod efter det her drama - ønske hinanden.



Begge lejre har nu spillet sidste kamp i 2023, og begge kan vel i bund og grund se tilbage på efteråret med en god smag - selv om Brøndby går på juleferie med denne pokalskuffelse.



Brøndby har spillet over forventning og overvintrer på andenpladsen - to point efter FC Midtjylland, mens AGF er nummer fire med otte point op.



Godkendt for begge!