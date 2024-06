Danmark startede som lyn og torden. Men derefter trak Jon Dahls svenske tropper det danske forsvar til EM-eksamen, og de leverede ikke en præstation til meget mere end bestået.

Kampen bølgede frem og tilbage derfra i et rent chancehav. Men til allersidst dukkede Eriksen smukt op og snuppede en 2-1 sejr med hjem.

Én beslutning kommer til at holde Hjulmand vågen de næste dage.

Læs B.T.s dom herunder:



Vi taler kun om én ting lige nu. EM.

Og i dag stillede svenskerne flere spørgsmål end svar til Danmarks slutrundeform.

Svenskerne fik især de danske forsvarsspillere til i utallige situationer at ligne en truet dansk dyreart. Sårbart på hver side af Joachim Andersen. Enormt sløje i tilbageløbet.

Kasper Hjulmand har udtaget 26 mand, og her til aften er det svært at se, hvorfor der er tre eller fire kantspillere i truppen, når Rasmus Nissen skal spille højre stopper i en trebackkæde.

AC stiller sikkert til start mod Slovenien, men med Kjær småskadet og en ekstra forsvarsskade eller to under EM, så kan sølle fem stoppere i truppen blive et sprængfarligt valg fra hans side.

Zanka lignede en bedre dækning end NK bagi.

Foto: Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Nul oplæg på 50 hjørnesparksforsøg.

I fodbold skal man ikke altid dvæle ved statistikker, men Christian Eriksens skræmmende dårlige dødboldstatistik under EM-kvalifikationen taler sit eget sprog.

Sukkerbolden efter blot et minut lige i anførerskøjten på Pierre Emile Højbjerg må derfor have betydet alverden for Danmarks 10'er. Og Eriksens dødbolde var som genfundet fra hans Tottenham-skuffe.

Dødbolde kan blive et altafgørende våben i tætte slutrundekampe. Delaneys hovedstød i EM-kvartfinalen mod Tjekkiet. Damsgaard mod England.

Farvel og tak herfra til dårlige danske dødbolde, hvis vi skal rigtig langt til EM.

Foto: Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Danmark lignede ikke nordens konge onsdag aften. Men mindre kan også gøre det.

Lørdag aften venter Højlunds norske storebror Erling Haaland, der lavede hattrick i dag, og Norge på Brøndby Stadion som den sidste optakt inden EM.

Opgør mod Sverige og Norge sitrer altid lidt i fingrene. Sejrene smager sødere, men nederlag er knive i det rødhvide hjerte.

Det sprængfarlige ved en nordisk opvarmningsturne lige inden EM betyder altså, at to dårlige præstationer mod vores nordiske naboer, som vi ALTID skal slå, kan sende den danske trup såret til EM. Men to gode kan derimod sende de danske drenge i himlen.

Du kan læse B.T.s karakterer fra opgøret, der fik ét spørgsmål til at trænge sig på, lige HER.