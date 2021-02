Flået ud i pausen.

Det var virkeligheden for Martin Braithwaite søndag aften, da Barcelona vendte et truende nederlag til en sejr mod Real Betis.

Barcelona rimede ellers en sjælden gang mere på Braithwaite end Messi, da danskeren var en del af startopstillingen, modsat Lionel Messi. Men det endte altså ikke med en succesfuld aften for danskeren, da Barcelona vendte kampen, efter Braithwaite forlod banen.

Herunder er B.T.s fulde dom over Martin Braithwaites optræden i aftenens kamp mod Huesca.

B.T. Sport skifter karakterskala Fra 1. februar 2021 skifter vi karakterskala på B.T. Vi forlader den gamle ti-trins-skala til fordel for en syv-trins-skala. Den nye skala går fra 0 til 6 med nul til den utilgivelige præstation og seks til den fænomenale magtdemonstration, som vi vil snakke om i dagevis. Se mere under 'Sådan giver B.T. karakterer'

Selv en forskertype med et forstørrelsesglas ville have svært ved at få øje på noget, der lykkedes for Martin Braithwaite mod Real Betis.

Det var ikke tilfældigt, at danskeren fik besked på at blive i omklædningsrummet efter pausen, for han skulle slet ikke have været på banen fra start. Den 29-angriber var hamrende ufarlig og anonym. Så anonym, at der ikke ligger nogen billeder af ham i vores system fra kampen.

Under det meste af opgøret holdt Braithwaite sig ude i venstre side, selvom han også havde et par løb fra midten ind i feltet. Men lige meget hjalp det, og kampen vippede til Barcelonas fordel, da Braithwaite forlod banen – og Messi senere blev skiftet ind.

Karakter: 1

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Som tidligere skrevet var det svært at opdage noget, der kan karakteriseres som nogen som helst form for optur hos den esbjergensiske slider.

Ved en enkelt aktion fik han kæmpet sig fri af et par Betis-spillere, men til gengæld slog han et indlæg lige efter, der ikke ramte en mand i blåt og rødt.

Og ja, det var sådan set det.

Desværre.

Martin Braithwaite forlod græstæppet i det sydspanske i pausen, da Betis førte 1-0.

Man kan selvfølgelig ikke klandre Braithwaite egenhændigt for at være skyld i Barcelonas skuffende første halvleg, men spillet blev markant bedre uden danskeren.

Efter 57 minutter blev Lionel Messi skiftet ind, efter 59 scorede han til 1-1, og efter 68 minutter bragte Barcelona sig foran.

Det var en streg i regningen for storholdet, at Betis kom på 2-2, men faktum er, at Barcelona var bedre uden Martin Braithwaite denne aften og endte med at vinde opgøret 3-2.

Du har jo nok gættet det.

Pilen peger desværre ikke den rigtige vej for Martin Braithwaite, og nu skriver jeg det, som alle tænker – og som mange måske har skrevet før. Martin Braithwaite kan alt for lidt på egen hånd og er ikke i nærheden af at have niveauet til at spille i FC Barcelona.

Til gengæld har danskeren fået ufattelig meget ud af sin tid i verdens største klubber. Alene i denne her sæson er det blevet til knap 1.400 minutters fodbold – eller cirka 15,5 hele kampe – for en af klodens største fodboldklubber.

Men kigger man på de seneste fem La Liga-opgør, er det kun blevet til to startpladser og tre indskiftninger fra bænken. Hvor han altså fandt ud efter en halvleg søndag aften.