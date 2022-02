Randers FCs europæiske eventyr er forbi. På en på mange måder trist fodboldaften tabte kronjyderne igen til Leicester, denne gang med 1-3.

Der skulle et mirakel til for at skabe liv i de små chancer, Randers havde for at avancere mod Leicester i Conference League, og lad os bare sige det med det samme – der gik to minutter, så var lyset slukket.

Bagud 1-4 fra den første kamp i England fik Superliga-klubben den værst tænkelige start i returkampen, da Harvey Barnes satte skabet på plads og bragte udeholdet foran.

Premier League-klubben viste sig hurtigere i tanke og handling de næste minutter, men det var Randers, der kom frem til alle de store chancer, og det var mange, men ind ville bolden ikke.

I stedet løb Randers tør for kræfter, og så klaskede James Maddison et frispark helt deroppe, hvor der er spindelvæv, og kort efter gentog han bedriften.



Først helt til sidst gav en ellers velspillende Kasper Schmeichel sine landsmænd en foræring, da han mistimede en tilbagelægning, som Stephen Odey denne gang ikke kunne undgå at score på.

Randers ryger dermed ud af Conference League med samlet 2-7.

Det kan kun have været en lille skade, træthed eller fokus på næste vigtige Superliga-kamp, der var skyld i, at han kun fik en time på banen, for der var ingen Randers-spillere over Mikkel Kallesøe denne aften. Godt nok var det i hans side, at Randers fik sin rædselsstart fra, men Kallesøe var overlegen i så mange af sine ting – om han var i løbeduel med Luke Thomas, eller han skulle sætte sine holdkammerater op med præcise indlæg.

Det var slet ikke hans aften, og det vil han nok selv være den første til at indrømme. Boldomgangen og afleveringerne på den sjaskvåde bane i Randers var ikke ligefrem bedste venner med kantspilleren, og meget symptomatisk var den ene store chance, han stod bag, en bold, hvor en Leicester-spiller afrettede hans aflevering.

Randers 4-4-1-1

Patrik Carlgren 3

Mikkel Kallesøe (ud: 60.) 5

Simon Graves (ud: 60.) 3

Simon Piesinger 4

Björn Kopplin 4

Tosin Kehinde 4

Lasse Berg Johnsen 4

Frederik Lauenborg (ud: 67.) 3

Jakob Ankersen (ud: 76.) 2

Vito Hammershøy-Mistrati (ud: 76.) 3

Stephen Odey 4

---



Mattias Andersson (ind: 60.) 3

Oliver Bundgaard (ind: 60.) 4

Filip Bundgaard (ind: 68.) 3

Simon Tibbling (ind: 76.) UB

Tobias Klysner (ind: 76.) UB

Randers havde faktisk en chance for at skabe overraskelsen. Målt på store chancer var det slet ikke til at forstå, at de skulle have den røvfuld, cifrene endte med. Jeg nævner i flæng fra første halvleg – Stephen Odey, Mikkel Kallesøe, Tosin Kehinde (dog også offside), Vito Hammershøy-Mistrati og Simon Piesinger var alle helt alene med Kasper Schmeichel – klart størstedelen af afslutningerne kom den travle landsholdsmålmand ikke i nærheden af. De røg bare langt forbi. Og i anden halvleg hev Leicesters sidsteskanse bare den ene verdensklasseredning efter den anden op af ærmet.

Med mor, søster, nevø og flere andre familiemedlemmer på tribunen i Randers havde Leicesters danske målmand endnu mere grund til at lukke helt af for skud mod ham, og familien Schmeichel fik uden tvivl rundens redning at tage hjem til København på.



Lige efter pausen kom det danske hold frem til endnu en gigantchance, da Stephen Odey, som kampen igennem viste sin kropsstyrke og skabte ravage, bragede bolden op mod hjørnet af Schmeichels mål, men en flyvende dansker kom i vejen med en tv-redning, der fik stadion til at tabe kæben. Det gjorde han to gange i anden halvleg, hvor Odey havde muligheden.

Nu hedder det fokus på Superligaen og top seks, som Randers har rigeligt at gøre med for at sikre efter weekendens dårlige start på forårssæsonen med nederlag til Viborg. Alene det, at holdet gik videre fra gruppespillet, var over forventning, og Randers gav et udsolgt hjemmestadion én på opleveren.