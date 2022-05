Eintracht Frankfurt og danske Jesper Lindstrøm kan kalde sig vindere af Europa League.

To mål blev det til i den ordinære spilletid - og så måtte holdene en tur i forlænget spilletid. Heller ikke her kunne man vinde en vinder. Og det intense drama endte i en straffesparkskonkurrence, der har skabt legender og knust hjerter igennem hele fodboldhistorien.

Men udefra bænken - efter sin udskiftning - kunne Lindstrøm juble, mens holdkammeraterne hev trofæet i land, da Rafael Borré scorede det afgørende straffespark.

72 minutter blev det til for Lindstrøm, der har kæmpet for at blive klar til finalen. Men det var ikke til at se, for danskeren var over det hele, når tyskerne var i angreb. Men måske skylder han et mål? For det var virkelig tæt på flere gang - især efter pausen, hvor en afretning sneg sig forbi mål. Skidt, pyt. Op med hovedet, Lindstrøm - mere end godkendt - du gjorde en forskel og kan kalde dig selv for Europa League-vinder!

Hold nu op, en vanvittig stemning i Sevilla! De to fangrupperinger var tydeligt taknemmelige for en unik aften i klubbernes historie. Det kogte i de 32 varme aftengrader i det spanske. En forrygende kulisse, som gik viralt flere gange på de sociale medier undervejs. Wow!

Uha, han kunne trylle, den vævre dansker. Der var flere gode aktioner fra Lindstrøm. Men især et øjeblik fik hoveder til at vende.



I første halvleg satte Lindstrøm Rangers’ Calvin Basey helt af med et hurtigt ryk bag støttefoden. Pow! Væk var han. Alt imens var Bassey på vej hjem til Glasgow efter en friturestegt marsbar og en Irn-bru. Hej, hej, du.

Man skal aldrig kimse af en europæisk triumf. Specielt ikke, når man er dansker. Det sker ikke tit. Historisk og et nyt kapitel i en stærk sæson for danske Lindstrøm, der er brandvarm. Brøndby-knægtens aktie er på himmelfart, og han har spillet sig nærmere og nærmere de inderste kredse af Kasper Hjulmands landsholdstrup.

Levede vi i en ideel verden, hvor VM-slutrunden blev spillet om sommeren som vanlig, var han helt selvskrevet i truppen. Nu er der et halvt år til Qatar - men Lindstrøm forsvinder næppe ud af Hjulmands søgelys. For hvilket skifte, det har været til Bundesligaen. Og nu kan han og Frankfurt lade sig hylde i en kæmpe triumf.