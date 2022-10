Lyt til artiklen

To kampe. Ti mål.

Det er, hvad Silkeborg IF på imponerende vis har fået ud af de to opgør mod rumænske FCSB i Conference League.

For torsdag aften vandt jyderne endnu engang 5-0, denne gang på udebane. Bevares, rumænerne var – mildest talt – ikke gode.

Men det skal ikke tage noget fra Silkeborg IF. Det var regulære prygl, der blev uddelt her til aften, hvor det til sidst blot var et spørgsmål om sejrens størrelse.

Hvis man var rumæner, gjorde det ondt at se på. Der var slet og ret klasseforskel på Silkeborg og FCSB denne aften, hvor de danske gæster meget tidligt satte sig på opgøret.

De jagtede, leverede en flot indsats og var med til at skrive endnu en side i deres europæiske historiebog med aftenens afklapsning.

De var kyniske, kendte i den grad deres besøgstid, og så blev der også lukket godt af i forsvaret, så hjemmeholdet nærmest virkede modløse.

Det er altså stærkt arbejde af Kent Nielsens tropper at cruise en udebanesejr hjem på den måde.

Hvor skal vi starte? Først og fremmest var der et helt særligt mål i kampen. Det var Anders Klynge, der sendte bolden i mål direkte på hjørnespark.

Men der var også mange specielle reaktioner i Rumænien. En af dem kom fra hjemmeholdets målmand Stefan Tarnovanu, der slet ikke kunne tro sine egne øjne.

Og da Silkeborg sendte det sidste mål i kassen, kunne han nærmest ikke holde tårerne tilbage. Han var tydeligt knust over det, der skete på banen.

Hjemmeholdets fans var da bestemt heller ikke tilfredse, og ved slutfløjt kvitterede de med en regulær pibekoncert ned mod banen. Inden da var der dog en noget spøjs situation, for de jublede, da danskerne scorede og efterfølgende havde bolden som en slags sarkastisk protest.

Kan Silkeborg IF gøre det? Kan de spille sig videre i Conference League? Ja, selvfølgelig kan de da det. I hvert fald som det ser ud på papiret lige nu.

For her ligger den jyske klub nummer to i gruppen med seks point.

Det er på ingen måde nemme kampe, der venter for Kent Nielsens mandskab, der mangler at møde både Anderlecht og West Ham. Sidstnævnte vandt også torsdag, og de er dermed videre, hvilket også betyder, at Silkeborg selv kan afgøre sagerne mod Anderlecht.

Et scenarie, klubben selvfølgelig selv havde håbet på. Det kommer til at kræve en del. Men intet er umuligt.