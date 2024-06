Et enormt job venter nu på Peter Christiansen.

FC København siger snart farvel til den skaldede sportsdirektør, men hvad er det lige, der gør, at den tyske storklub Wolfsburg snupper 'PC' fra løverne - og hvorfor er det, at der er én ting, 'PC' aldrig vil slippe for at høre for her i Danmark?

Det får du svaret på her i B.T.s dom over 'PC', hvor vi også ser på hva' der nu skal ske i FC København.

PC har overordnet været en betydelig succes. Lad os bare slå det fast, for han fik vendt skuden, da han tog over i rollen som sportsdirektør efter manager Ståle Solbakken og den midlertidigt indsatte boss William Kvist.

Og han har haft ansvaret for Jacob Neestrups FCK-hold, der har taget to Superliga-titler, en pokaltitel og været med i to Champions League-gruppespil, hvor man undervejs har givet genklang i Europa, mens millionerne for deltagelse er rullet ind.

Dertil har Peter Christiansen - i et godt nok voksende marked - øget FC Københavns transferindtægter i uhørt grad. Alt sammen noget, der har bidraget til, at aktionærer over de seneste to år har kunnet hive over 200 millioner kroner ud til sig selv efter rekordregnskaber.

Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix

Med en strategi og et ungdomsarbejde, hvor Jacob Lauesen og Sune Smith-Nielsen også bærer et kæmpe ansvar, har FCK skabt en fødekæde, hvor utallige unge spillere har vist sig frem og er blevet solgt i stor stil.

Startende med store salg af Jonas Wind, Victor Nelsson og Mohamed Daramy, inden Victor Kristiansen, Hakon Haraldsson og Kamil Grabara fulgte trop i trecifrede millionhandler.

Og det er netop de parametre, der gør, at han nu har landet et topjob i en storklub som Wolfsburg. Bravo, PC!

Mens store salg, gennemført strategi og flotte sportslige resultater trækker op i Peter Christiansens tid som ypperstelederen i FCK, ja, så er der også valg og handler, der for altid vil plette hans renommé.

Og nej, ingen sportsdirektører rammer 100 procent af deres handler - end ikke tæt på.

Men dét mareridtsvindue i januar 2022, hvor Denis Vavro godt nok også blev hentet ind på leje, det skærer i øjnene, og det er ét, som PC aldrig slipper for at høre for.

Over 30 millioner for nulbonnen Akinkunmi Amoo, over ti millioner for Paul Mukairu og Mamoudou Karamoko og så to gange fri transfer på Nicolai Jørgensen og Khouma Babacar. Sjældent er så mange spillere hentet ind og har spillet så lille en rolle - og det er altså kun Amoo og Jørgensen, der ikke længere er på kontrakt i FCK her i juni 2024.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Og inden da var Luther Singh, Isak Bergmann Johannesson, Ruben Gabrielsen og Andri Baldursson kommet til på forskellige aftaler.

Tal lige om en hård start for PC, der også i januar '22 fik sendt Rasmus Højlund afsted til Sturm Graz for sølle 19 millioner kroner. Den vil han altid ærgre sig over - uanset om han indrømmer det eller ej.

Siden har PC fået skudt bøssen bedre ind, uden vi ser den nuværende trup stå ud som komplet - hvilket resultatet i den netop overståede Superliga-sæson også vidner om.

Afskeden med koryfæerne Per Wind og Mikael Antonsson var heller ikke prangende - men alligevel ender vi på fem stjerner til den snart afgående sportsdirektør i FC København, der på transfermarkedet har hentet profilerede spillere som Viktor Claesson, Elias Achouri, Kamil Grabara, Mohamed Elyounoussi og Kevin Diks.

Der er sjældent god timing i at sige farvel til en ledende - og succesfuld - karakter. Men timingen kunne næppe være mere elendig end netop nu for FC København, der stirrer ind i et transfervindue med forventet stor udskiftning i den trup, der storskuffede i Superligaen.

Ifølge FCK er PC til rådighed for klubben resten af transfervinduet, og planen for vinduet er lagt - men det er uden tvivl ikke nogen optimal løsning for FC København at stå uden sportsdirektør gående ind i et transfervindue.

Særligt, når man også kender markedets pludselige mekanismer, og det faktum, at PC på det tidspunkt er ansat i Wolfsburg - en klub, der nemt kan tænkes at være i konkurrence med FCK om de samme spillere.

Samtidig skal den øverste ledelse i Parken Sport og Entertainment nu finde hans afløser - og det arbejde er i gang.

Et udvalg med formand Henrik Møgelmose i spidsen - som i øvrigt vil trække på interne og eksterne ressourcer - skal indstille en kandidat, som bestyrelsen skal godkende, og som B.T. forstår det byder mange kandidater sig allerede selv til omkring det ledige job i hovedstaden.

Umiddelbart har FCK haft for vane at kigge i Danmark og på det skandinaviske marked, men intet er udelukket i forhold til en nationalitet eller profil på PC's afløser.

Møgelmose fortæller i en pressemeddelelse, at FCK vil bruge den nødvendige tid og grundighed på at finde den nye sportsdirektør.