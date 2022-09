Lyt til artiklen

FC København fik lidt af et wake up-call i Dortmund, hvor de tyske værter længe brugte københavnerne som træningskegler – og nøjedes med at vinde 3-0.

Marco Reus gjorde det til 1-0 efter 35 minutters spil. Raphael Guerreiro fordoblede føringen syv minutter senere. Jude Bellingham cementerede den tyske sejr med 10 minutter tilbage af opgøret.

Opgøret vil i øvrigt bliver husket for de hæslige scener, der udspillede sig før kampen – hvor FCKs fans blev angrebet med romerlys. De københavnske fans svarede tilbage med samme medicin.

Herunder kan I læse B.T.s dom over FC Københavns spillere:

FCK's nok mest europæisk rutinerede mand blev solgt af sit forsvar, som var han en saltet Pretzel på et tysk julemarked. Aussie-keeperen var fuldstændig chanceløs ved alle Dortmunds scoringer. G'day mate og velkommen til Champions League.

(Ud 81) Ach du meine Güte – Kevin Diks havde fået sin sag for mod Dortmunds stormløb mod FCK-buret. Og han så hurtigt meget forpustet ud. Hollænderen var nok glad, da Thorgan Hazard måtte lade sig udskifte skadet. Offensivt var der ikke meget at skrive hjem om.

(Ud 81) Tju-bang Khocholava-mand. Med en akrobatisk nærmest 1992-Kent Nielsen'sk (jer over 40 år ved, hvad der her menes) forsvarsaktion forhindrede georgieren en tidlig friløber til Reus. En af de få FCK'ere, der viste noget international fysik. Men spillet med bolden ved fødderne var desværre midt-Superliga-agtigt.

Mere AV-ro end WOW-ro denne aften. Hvor var hans vildskab i duellerne? De utæmmelige løb med frem? Drønene fra 30 meter? Det blev for forsigtigt – og det er ikke der, at Vavro er bedst. Han virkede præget af begivenheden – og det skal han skynde sig at ryste af sig.

Så stod han pludselig der, den 19-årige back-komet. På en af Europas mest legendariske arenaer, i Champions League, direkte matchet mod den tyske landsholdsspiller Julian Brandt. Og han gav sig ikke en centimeter, den unge FCK'er, der også arbejdede godt frem i banen. Han fik vist, at han fysisk kan være med på højeste niveau. Nu skal han arbejde med alt det andet.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

(Ud 71) Hvilken ro, Zeca udstrålede, mens kræfterne var til det Han kunne løse sudokoer i midten af en tornado. Intet kunne stresse grækeren, og det var så vigtigt for FCK, når det gule pres blev intensiveret. Men allerede efter en halv times spil kørte han på dampe – og så kom fejlene. Og målene til tyskerne.

Med sin due-jagter-brødkrummer-på-Rådhuspladsen-løbestil fik han flere gange brudt Dortmunds opspil med en strakt storetå. Men der var omvendt også nogle grumme næsten-fatale fejlafleveringer. Og det var, når Falk og Zeca blev overspillet centralt. at de tyske scoringer faldt. Falk er set meget bedre – og han bliver nødt til at blive meget bedre inden Sevilla kommer på besøg.

Lerager var manden, som FCKs få chancer faldt til. Og han burde have bragt spændingen tilbage, da han i anden halvlegs første minut fik bolden et par meter fra Dortmund-målet. Men der var meget kapow og for lidt snilde over afslutningen. Bidrog ellers med godt med bid i duellerne.

Svenskerens målnæse er raffineret nok til at gøre forskellen i Superligaen. Men som løbespiller på et lavtstående FCK-hold på udebane mod et tysk klassehold var Claesson ikke særligt brugbar. Heller ikke han kunne holde fast i bolden, som opførte sig firkantet, så snart den var på FCK-fødder.

(Ud 60) Puha, hvad har de dog gjort ved Mo Daramy nede i Ajax? Den selvtillid, frækhed og hurtighed, der fik landstræneren til at slikke sig om munden for halvandet år siden, er fuldstændig punkteret. Ligner simpelthen, at grundformen ikke er på plads – spiller, som havde han en rygsæk med mursten på ryggen.

De store tyske midtstoppere tævede løs på den danske granitmand i samtlige 90 minutter – og selv oppe under taget på Signal Iduna Park kunne man høre smældene, når en tysk brystkasse hamrede ind i ryggen på Corner. Men på sin ensomme mission vandt danskeren imponerende mange dueller.

Indskiftere:

(Ind 60) Blev sendt på banen til en umulig mission, da FCK var presset fuldstændigt flade af de velspillende tyskere. Det islandske talent kunne hverken gøre fra eller til.

(Ind 71) Uden for bedømmelse.

(Ind 81) Uden for bedømmelse)

(Ind 81) Uden for bedømmelse

Indledningsvist var det tydeligt at se Thorups plan. FCK skulle pakke sig centralt og leve på kontringerne. Det gik fint i de første 25 minutter, men så faldt planen fra hinanden. Og derfra var der svært at se, om FCK overhovedet havde en plan! Inden kampen vurderede Thorup, at FCK kunne kæmpe med om andenpladsen i gruppen. Han ser nok lidt anderledes på den sag nu.