Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Fire mål, stolpeskud og en vild kulisse.

Det var opskriften på torsdagens Europa League-opgør mellem Feyenoord og FC Midjylland. Det kogte i Rotterdam, hvor hjemmeholdet startede bedst og sendte bolden på stolpen, men det var alligevel de hårdt kæmpende midtjyder, der kom foran.

Hjemmeholdet, der i dele af kampen var bedst, kom dog tilbage, men de formåede ikke at lukke og slukke – samtidig gav ulvene på ingen måde op, og de slog til på de chancer, de fik. Noget, der som bekendt er afgørende og uhyre vigtigt i Europa, og som også betød, at de fik et point med hjem til Herning, da det stod 2-2, da kampen blev fløjtet af.

Noget, midtjyderne i den grad kan være tilfredse med. Et stærkt point på en svær udebane.

De har tidligere været bundsolide. Men her til aften var den midtjyske defensiv i dele af kampen hullet som en si på De Kuip. Særligt i de første 45 minutter var der problemer.

En afslutning der tog stolpen og lidt upræcise Feyenoord-afslutninger var grunden til, hjemmeholdet ikke havde smækket flere mål i kassen i første halvleg. For midtjyderne havde uhyre svært ved at kontrollere hollænderne, der drev gæk med gæsterne under næsten hvert angreb.

Ulvene havde svært ved at lukke ned, og det samme gjorde sig gældende ved det udlignende mål til 1-1, hvor især Erik Sviatchenko så skidt ud.

Anføreren fik dog i den grad rådet bod på sagerne i anden halvleg, da han på et flot hovedstød sendte bolden i mål til 2-2. Han kendte i den grad sin besøgstid på det hjørnespark, og efter udligningen åd gæsterne sig mere og mere ind i opgøret. En skam, de ikke spillede sådan fra start, for så kunne vi måske have haft armene endnu mere i vejret!

Det var ikke fordi, midtjyderne væltede sig i store chancer hele kampen igennem. Men de slog i den grad til, når muligheden bød sig.

For de kom som bekendt foran efter et kvarters tid – og sikke en måde det blev gjort på. Man sad og tænkte: 'Hvad skete der lige der?', da Emiliano Martinez resolut sendte noget af et tordendrøn i kassen.

En vild hammer fra uruguayaneren, der kom efter en intens start på kampen, hvor det bølgede frem og tilbage.

Få minutter forinden havde Martinez fået et tidligt – og dumt – gult kort, men når det så er den måde, han undskylder for det på … mon ikke det så var hurtigt tilgivet.

Det var en noget speciel situation inden kampen i gruppe F. Alle fire hold havde fire point, og point til midtjyderne ville være flot.

Der var ingen tvivl om, det ville blive en uhyre svær opgave, og midtjyderne blev da også presset af hollænderne, der ofte tog teten.

Forventeligt, men gæsterne gjorde det også af og til lidt for svært for sig selv – blandt andet blev der lavet for mange fejl, og duellerne sad ikke altid helt i skabet. Alligevel skal de dog have stor ros for ikke at gå i panik, da de kom bagud. Midtjyderne fik afværget det voldsomme pres, fik mere ro på som kampen skred frem og sikret et vigtigt point.

Intet er afgjort endnu. Overhovedet. For der er stadig to kampe tilbage i gruppen, og med aftenens resultat er FC Midtjylland i den grad stadig med i kampen om top to. Med fem point har de gode kort på hånden til som minimum at få tredjepladsen - og forhåbentlig mere end det!