Hvor var det en jammerlig omgang fodbold.

Det var det i hvert fald set med Manchester United-øjne, da de ikke kunne få simple afleveringer og aftaler på plads i deres sæsonåbner mod Brighton på Old Trafford. Det samme gjaldt til tider for Christan Eriksen i sin officielle United-debut, der på smertelig vis endte med et 1-2-nederlag til gæsterne fra den engelske kystby.

Han fandt sig aldrig til rette i rollen som falsk 9'er. Senere røg han ned på den defensive midtbane på et United-hold, der virker fuldstændig udtømte for alt, som bare kunne minde om lidt selvtillid. Også Eriksen havde mange dumme boldtab i nogle situationer, hvor man nærmest aldrig har set danskeren smide kuglen væk. I anden halvleg blev det heldigvis lidt bedre for danskeren, men kønt blev det aldrig i danskerens skrækdebut.

Herunder kan du læse B.T.s dom over Christian Eriksens indsats:

Der var mange minusser på kontoen for Eriksen i første halvleg.

Mange boldtab på afleveringer, hvor der var ingen adresse på. Til Eriksens forsvar var der særdeleshed heller ikke mange løb fra Rashford og co. i front.

Da Christian Eriksen kom ned på defensive midtbane i starten af anden halvleg, følte han sig mere tryg og begyndte pludselige at dirigere med holdkammerater og til tider sætte spillet.

Han lignede dog aldrig den Eriksen, der var her, der og alle vegne i under sit ophold i Brentford i sidste sæson.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Det skal aldrig ske igen for Eriksen, at han skal udfylde rollen som falsk 9'er for Manchester United.

Den danske landsholdsspiller havde meget svært ved at finde ud af, hvor han skulle placere sig på banen. Det hjalp selvfølgelig heller ikke på situationen, at United i første halvleg slet ikke kunne finde ud af, at bare sætte to afleveringer sammen i streg, før de mistede kuglen igen.

Eriksen var mere på egen banehalvdel og til tider nede på en position, der mindede om en ekstra højre back.

Den hollandske United-træner Erik ten Hag er forhåbentlig kommet på bedre tanker, hvad angår Eriksen position på banen efter den rædderliger United-halvleg.

Pludselig stod Christian Eriksen med bolden et par meter ude fra feltet, hvor danskeren havde en god mulighed for at trykke kanonen af ved stillingen 0-2 i anden halvleg.

Et hårdt vristspark blev sendt afsted mod Brighton-målet af danskeren, hvor den spanske keeper Robert Sanchez kom i store problemer

Han klarede med nød og næppe skærende og gav en farlig retur, der dog ikke endte med blive til en United-scoring.

Det var ikke langt fra, at vi havde fået et mål fra Eriksens fødder allerede i den danske stjernes debut.

Hvis vi tager udgangspunkt i Christian Eriksens anden halvleg, kan man godt se lidt positivt på en dansk debut, der ellers blev overskygget af et elendigt United-resultat.

Her fik fynboen lidt bedre styr på sagerne, da han blev rykket lidt længere tilbage på banen.

Samtidigt slog han den ene skarpe dødbold efter den anden og her kommer Eriksen i hvert fald til at spille en stor rolle på et United-mandskab, som lige nu ligner et hold, der kan få meget svært ved at få de scorerne i nettet, som de får brug for.

Det er for tidligt at sige, hvilken rolle Eriksen får på holdet efter både at have udfyldt rollen som falsk 9'er og defensiv midt. Han var dog langt fra den værste på United-holdet og det ligner, at Erik ten Hag har en stor tiltro til Eriksen.