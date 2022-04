Det havde været en stille dag på kontoret for Christian Eriksen, men til allersidst lagde han en millimeterpræcis dødbold til Pontus Jansson, som sikrede Brentford sejren på 2-1.

For i en noget jævn præstation på Brentford-midtbanen leverede Eriksen en af sine mange farlige dødbolde, da han fra højre smækkede et forrygende indlæg ind i panden på den store midtstopper, der løb i feltet og sikrede sejren med et veltimet hovedstød.

Det var højdepunktet i Eriksens præstation, hvor der var masser af rugbrødsarbejde - og en anden helt forrygende detalje - på midtbanen i 2-1-kampen mod Premier League-bundholdet Watford.

Den danske landsholdsstjerne kunne i første halvleg glæde sig over, at landsholdskammerat Christian Nørgaard kom på tavlen, da han stod på det rette sted og bragte Brentford foran 1-0 i første halvleg.

Watford fik udlignet til 1-1 i anden halvleg og kom vanvittigt tæt på sejren, men på absurd vis lykkedes det Watford at misbruge en stor dobbeltchance til allersidst i opgøret, og så scorede Brentford i den anden ende.

Han er buldret ind som den klart største stjerne i Brentford-truppen, og han har været voldsomt imponerende i sine præstationer.

I hans sjette kamp var det noget mere jævnt for Eriksen, men for gud-ved-hvilken-gang viste han klassen med en forrygende dødbold, der betød, at Brentford kunne tage de tre point og et voldsomt stort skridt mod en ny sæson i Premier League.

Inden da havde Eriksen lidt for ofte været et godt stykke tilbage på banen, og det betød, at det mere var en arbejdskamp for den løbevillige dansker, der fredag fik roser af Thomas Frank for sin indsats med at hjælpe holdkammeraterne. I hans bedste periode - midt i første halvleg - bød han sig til med et fint spark og flere fine offensive aktioner.

Det gav en noget flad fornemmelse gennem kampen, selv om han undervejs leverede flere fine dødbolde, som med lidt skarphed fra holdkammeraterne kunne have givet flere end det ene oplæg. Til sidst var der dog bid på en dødbold, og det trækker selvfølgelig karakteren op.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Vi kan ikke ignorere elefanten i rummet - også selv om Thomas Frank så gerne vil undgå at svare på spørgsmål om det.

For Eriksen har allerede vist, at han er tilbage på et niveau, der er langt over Brentford-holdkammeraternes. Så hvad skal fremtiden bringe for Christian Eriksen, hvis nuværende Brentford-kontrakt lige nu udløber efter denne sæson?

Både Tottenham, Manchester United, West Ham og Newcastle skulle angiveligt være interesseret i at hente den 30-årige dansker, og det er et emne, der kommer til at fylde spalterne i både danske og engelske medier lige indtil Eriksen har sat sit blæk på en ny kontrakt - enten i Brentford eller i en ny klub.

Hvad skete der lige der?

Normalt har man en venstrebenet spiller til at tage sine hjørnespark i højre side, så man kan få et spark, der skruer indad mod målet.

Men i Brentford sætter de bare Christian Eriksen til at hakke til bolden med ydersiden, så den på samme måde får den ønskede bue ind mod modstanderens mål.

Det skete midt i første halvleg, hvor Eriksen på en indøvet detalje flot fandt den store og stærke Pontus Jansson, der headede bolden ind i feltet igen - men den smukke detalje endte uden scoring. Andre gange tog Eriksen hjørnesparkene i højre side på 'klassisk' vis, så bolden fløj væk fra målet.

Det endte 2-1 til Brentford i lørdagens kamp, og det betyder, at Brentford tager endnu et stort skridt i kampen om at holde nedrykningsstregen væk fra sig - lige nu er Burnley nærmeste forfølger under stregen. De har 15 point at hente på Brentford på otte kampe.

Og mens Thomas Frank godt nok taler om, at Brentford, der er nummer 11 i Premier League, skal ende så højt som muligt, så er overlevelsen - der nu er så godt som sikret - alfa omega, hvis Brentford skal gøre sig nogle forhåbninger om at vinde kapløbet om Christian Eriksens underskrift.

Så sejren, de tre point og status som næsten sikret Premier League-hold i næste sæson, ja, den tager Brentford nok glædeligt med sig frem mod de sidste fem kampe i sæsonen.